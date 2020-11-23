"الوزراء": لا نتوقع نقص أدوية كورونا خلال الموجة الثانية

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الحكومة ناقش ملف توافر المستلزمات الطبية والأدوية الخاصة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" مع المحافظين، وتبين بحمد الله أن هناك وفرة من كافة المستلزمات والأدوية، سواء أدوية كورونا أو كل ما يتصل بمواجهة هذا الفيروس من كمامات أو مستلزمات طبية أو أدوات تطهير سواء هذه الوفرة داخل المستشفيات الحكومية أو مستشفيات الجامعية.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة "صدى البلد"، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء شدد على ضرورة توفر تلك الأدوية ليس فقط في المنشآت الطبية الحكومية ولكن أيضًا داخل الصيدليات، وذلك حتى لا يحدث أي نقص خلال الفترة القادمة مثلما حدث في الموجة الأولى عندما حدث نقص في المستلزمات الطبية.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أنه لا يتوقع حدوث أي نقص خلال الفترة القادمة من الأدوية، فكافة شركات الأدوية استعدت جيدًا للموجة الثانية من كورونا، من خلال مضاعفة حجم إنتاجها من المستلزمات والادوية التي نحتاجها في مواجهة كورونا، فضلًا عن أن هناك مخزونا كافيا جدًا لدى هيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء المصرية والمستشفيات المصرية، وهذا شيء مطمئن أنه لن يحدث أي نقص في الفترة المقبلة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 98 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101881 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 351 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.