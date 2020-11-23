رئيس لجنة انتخابية بالإسكندرية: نتوقع زيادة عدد الناخبين غدا

قال المستشار شوقي بدوي رئيس لجنة انتخابية بمحافظة الإسكندرية، إن عدد الناخبين في جولة الإعادة بمجلس النواب، قل عما كان عليه الوضع في الجولة الأولى، مشيرًا إلى أن هذا الأمر، يرجع إلى قلة عدد المرشحين، إذ انحصر بين 4 مرشحين في هذه الجولة، بالإضافة إلى توقعات بأن تسود بعض الاضطرابات الجوية المحافظة، وهو ما لم يحدث.

وأضاف خلال تصريحات مع مراسلة برنامج "الحياة اليوم"، الذي يعرض عبر شاشة "الحياة"، من تقديم برنامج "الحياة"، ان المنافسة بين المرشحين شرسة جدًا، لافتًا إلى أنه من المنتظر أن يزيد إقبال الناخبين بسبب تحسن الأحوال الجوية.

ودعا "بدوي"، الناخبين إلى الإدلاء بأصواتهم وألا يقلقوا من أي أضرار، خاصة مع إزالة تجمعات مياه الأمطار التي سقطت في المحافظة خلال الأيام الماضية، من كل الشوارع.

وفي وقت سابق، أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، أن اليوم الإثنين يشهد جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب لمحافظات المرحلة الأولى في 13 محافظة بعد حسم الانتخابات في محافظة البحر الأحمر بالجولة الأولى.

ولفت، إلى أن المحافظات التي تشهد جولة الإعادة هي: "الجيزة وبني سويف والمنيا وأسيوط والمنيا والفيوم والأسكندرية والبحيرة ومطروح والفيوم وسوهاج والوادي الجديد"، وذلك في 54 دائرة و220 يتنافسون على 111 مقعد.

وشدد، على أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية تواصل أمس الأحد للتأكيد على المحافظين في الـ13 محافظة على عمليات التطهير والتعيم الخاصة بالمقرات، وجرى التنسيق مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية ووزارة الصحة فيما يتعلق بتمركز سيارات الإسعاف حول المقرات الانتخابية.