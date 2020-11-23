من الشارع لـ"المستشفى".. قصة مريض إيدز تغيرت حياته بكفر الشيخ

يبدو من هيئته أنه مريض بعدة أمراض، يقطن الشارع منذ فترة طويلة، إلى أن وفر له بعض الناس غرفة عبارة عن" جراج"، داخل إحدى مناطق مركز الحامول بكفر الشيخ، ينام على "مرتبة" وتفتقد غرفته أدنى مقومات الحياة، لكنه راض بقضاء الله وقدره.

"أحمد. ن"، شاب يبلغ من العمر 24 عاماً، اكتشف إصابته بالتهاب رئوي حاد، وأظهرت الفحوصات أنه مريض بالإيدز، ظل في الشارع لسنوات عدة عقب وفاة والديه وتخلص شقيقه منه.

هيام الطباخ، معاون محافظ كفر الشيخ وعضو مجلس النواب، نجحت في تغيير حياته بين ليلة وضحاها، فنقلته من الشارع إلى أحد المستشفيات بالمهندسين لتلقي العلاج اللازم، عقب تلقيها استغاثة من أحد الأشخاص بمدينة الحامول، لتبدأ رحلة جديدة معه من خلال علاجه أولاً من الالتهاب الرئوي ثم تأهيله في أحد مراكز التأهيل لعلاجه من الإيدز.

أعوام عاشها الشاب البسيط الذي افتقد أسرته في الشارع، يعاني من التنمر تارة وضرب الأطفال له تارة أخرى، ينعزل بنفسه في الشارع ويتبول لا إرادياً ولم يجد من يسعفه، إلى أن جرى نقله لأحد المستشفيات:«مكناش عارفين حاجة عن الحالة، حد كلمني وقالي فيه حالة في الشارع ومريض إيدز وأمراض تانية، وواضح من هيئته إنه شاب ميعرفش أي حاجة في الدنيا رغم صغر سنه، لكن ظروف الحياة كانت قاسية بالنسبة له، وعلطول تواصلت مع مؤسسة مرسال بالقاهرة ووزارة التضامن وبعتوا فريق تدخل سريع ونقل الشاب لمستشفى الأمل التخصصي بالمهندسين لتلقي العلاج»، بهذه الكلمات لخصت معاون محافظ كفر الشيخ، مأساة الشاب لـ«الوطن».

تقول معاون محافظ كفر الشيخ، إنها حولت الشاب للمستشفى للحصول على تقرير طبي بحالته أولاً وتبين أنه مصاب بالإيدز، والالتهاب الرئوي بالإضافة إلى إصابته بأمراض مزمنة في ساقيه، جعلته غير قادرعلى الحركة، بسبب حياته في الشارع طوال الوقت، مشيرة إلى أنه سيجرى نقله لمركز تأهيلي مناسب لحالته وفقاً لتشخيص الأطباء:« ربنا يقدرنا ونقدر ننقذ كل الناس اللي عايشة في الشارع، من خلال حملة إيواء المشردين اللي أطلقناها في المحافظة».