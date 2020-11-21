غلق 10سناتر للدروس الخصوصية في كفر الشيخ  

ضبطت حملة مشكلة من مجلس مدينة قلين، وإدارة قلين التعليمية، وقوة من مركز شرطة قلين في كفر الشيخ، اليوم السبت، 10 سناتر للدروس الخصوصية، في نطاق مركز ومدينة قلين، وتشميعها بالشمع الأحمر.

شكل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حملة مكبرة ترأسها علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، ويوسف البسيوني يوسف، مدير إدارة قلين التعليمية، وصبري السروجي، مدير إدارة الإعلام بالإدارة، ونواب رئيس مدينة قلين، وذلك للمرور على سناتر الدروس الخصوصية، بنطاق المركز والمدينة.

وأكد علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، في تصريحات صحفية، أن الحملة تأتي في إطار توجيهات محافظ كفر الشيخ، في إطار مكافحة الدروس الخصوصية، وفض التجمعات داخل السناتر الخاصة بها.

وتشن مديرية الرتبية والتعليم بكفر الشيخ، حرباً على مراكز الدروس الخصوصية في بعض المناطق لغلقها خوفاً من انتشار فيروس كورونا، إلا أن بعض المناطق ما زالت تعاني من تواجد مثل هذه المراكز، خاصة عاصمة المحافظة التي يصعب على التعليم السيطرة عليها.

وفي وقت سابق، شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ حملات مشتركة لغلق وتشميع 27 مراكزًا للدروس الخصوصية، حفاظًا على صحة الطلاب وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وتمكنت الحملات من تشميع الـ27 مركزًا بالشمع الأحمر، وصرف الطلاب من مقرات المراكز، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه يجب غلق التعليم الموازي لتقوم المدرسة بدورها الكامل تجاه الطلاب، مشيرًا إلى أن الحملات تأتي في إطار الجهود المكثفة التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية لمتابعة وغلق مراكز الدروس الخصوصية، لتخفيف العبء على الطلاب وأولياء أمورهم، وضمن الإجراءات الاحترازية تحسبا لفيروس كورونا المستجد، علاوة على تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 2020، وبناء على توجيهات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.