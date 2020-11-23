متحدث "الوزراء": ليس لدينا شبكات مخصصة لتصريف الأمطار

علق المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزارء، على تغير المناخ في مصر، بعد هطول أمطار غزيرة على بعض المحافظات المصرية، مؤكدا أن هذا الحدث أصبح أمرا واقعا، فمناخ مصر الذي اعتدنا على وصفه دومًا بأنه جاف ومطير شتاءً أصبح أكثر مطرًا، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد".

وأضاف "سعد"، أن كميات الأمطار التي تُمطر في كل الأنحاء، سواء من الجهات أو المدن التي اعتادت على الأمطار مثل السواحل الشمالية أو القاهرة، التي كانت الأمطار فيها نادرة الحدوث، أصبحت كثيفة للغاية، وأصبحنا نشهد عدة موجات من الأمطار، "ده أمر واقع يجب أن نتعامل معاه بإمكاناتنا الحالية والمتاحة".

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أنه ليس لدينا في مدن مصر شبكات مخصصة لتصريف الأمطار مثل البلدان الأخرى المطيرة، متسائلًا: "هل عدم وجود هذه الشبكات كان عيبا لدى من قام بإنشاء هذه المدن؟ لأ طبعا.. كان منطقيا جدًا ألا ننشئ هذه الشبكات، لأنه مكنش عندنا كميات الأمطار اللي تستدعي إنشاء مثل هذه الشبكات المكلفة من الناحية المادية".

وأوضح "سعد"، أنه بالفعل التكلفة الخاصة بإنشاء شبكات تصريف مياه الأمطار ضخمة للغاية، "إحنا بنتكلم في مئات المليارات، وأيضًا تتطلب الأمر من الدولة، أنها يتم الحفر في جميع شوارع مصر لإنشاء هذه الشبكات، حيث إن تلك الشبكات، تكون موجودة في الشارع على جانبي الطرق، سواء اليمين أو اليسار، وهذا يتطلب إعادة هيكلة كل طرق الجمهورية".

وتابع: "لكي أن تتخيلي حجم الضخم من الأموال التي نحتاجاه للقيام بهذا العمل مما سيترتب عليه أيضًا من تعطيل في الشوارع، لما فيه محطة مترو يتم انشاءها في منطقة ما، يترتيب عليها تغيير حركة المرور والناس تشتكي، فما بالك من إنشاء تلك الشبكات".