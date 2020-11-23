"الوزراء": كليات الهندسة لن تتعامل بشكل مباشر مع المواطن في رخص البناء

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن حقيقة إسنداد إصدار التراخيص الجديدة للبناء، لكليات الهندسة بالجامعات، بدلًا من الوحدات المحلية بالمحافظات، مؤكدا أن الجامعات، ستُعاون المحليات، لكن المواطن سيتعامل مع المحليات في إصدار التراخيص، سواء في تقديم الطلب أو صدوره.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، على شاشة "صدى البلد"، أن المواطن سيتقدم بطلب الحصول على رخصة بناء جديدة في الوحدات المحلية أو مراكز الخدمات التكنولوجية، أو أي جهة تقوم مقام المحليات، كون الطلبات لا تقدم فقط في المحليات بمعناها التقليدي.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن هناك مراكز خدمات المواطنين، وخدمات التكنولوجية المنتشرة في المحافظات، سيتم تقديم المواطنين لها في الحصول على التراخيص، كما أن دور الجامعات مهم وموجود، "دورها يكون في العملية نفسها، لكن لن تتعامل بشكل مباشر مع المواطن".

وكان المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، علق عن الاشتراطات الجديدة للحصول على تراخيص بناء، مؤكدا أنه لا يريد إثارة القلق بين المواطنين من لفظ "فترة انتقالية" التي أعلنتها الحكومة، فهذه الفترة لا تُعني بالمرة، أن يحدث تأخير أو تعطيل لحركة البناء، التي توقفت لمدة 6 أشهر ينتهي العمل بها خلال أيام قليلة.

وأضاف "سعد"، أنه لن يكون هناك أي قرارات جديدة، بمد هذا الوقف لمدة 6 أشهر أخرى، أو لمدة أخرى، كما أنه بمجرد إصدار الاشتراطات الجديدة التي ستصدر خلال أيام قليلة جدا، ربما بنهاية هذا الشهر، سيكون لدينا هذه الاشتراطات الجديدة بعد اعتمادها.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أنه بمجرد صدور هذه الاشتراطات، سيتم السماح مجددًا بإصدار التراخيص بالنسبة للراغبين في الحصول على رخصة بناء جديدة، وحتى بالنسبة للرخص التي صدرت من قبل، سيتم مراجعتها والسماح لحامليها بمعاودة البناء، مؤكدًا أن الفترة الانتقالية المّعني بها أجهزة الدولة والأجهزة الحكومية.

وأوضح سعد، أن أجهزة الدولة ستعمل هذه الفترة على وضع المنظومة الجديدة من ناحية الميكنة، لأنها تأخذ وقت لوضع نظم المميكنة لها وتشكيل اللجان المختلفة، وهي أشبة بـ "مرحلة ترتيب البيت من الداخل بالنسبة للحكومة"، ولن تؤثر على المواطن في شيء، فالمواطن الراغب في الحصول على رخصة، سيتم إعلان الاشتراطات له.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء: "سنعلن كيفية الحصول على الترخيص، هناك اجراءات جديدة سيتلزم بها اعتبارا من بدء العمل من هذه الاجراءات الجديدة ولن يتاثر بشيء في خلال المرحلة الانتقالية".