"مصانع أدوية بير السلم".. التلاعب بصحة المواطنين من أجل الربح السريع

لم يكتفِ أصحاب النفوس الضعيفة من تصنيع مواد غذائية مغشوشة، لا تصلح للاستخدام الآدمي، وتضر بصحة وسلامة المواطنين، وامتدت أيديهم المخربة إلى صناعة الدواء، مستغلين حاجة المرضى إلى الشفاء السريع، ويُصَنعون مواد كيميائية بعيدًا عن عيون الأجهزة الرقابية، لتحقيق أرباح غير مشروعة من تجارة يُجرمها القانون ويرفضها الدين والعُرف، ولعل نشاط ويقظة رجال مباحث التموين، هو الرادع الوحيد لهم، خاصة بعد ضبط كميات كبيرة من الأدوية بمصانع "بير السلم"، بعدما اتخذوا المناطق مترامية الأطراف، مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وحذرت هيئة الدواء المصرية، من خلال 3 منشورات أصدرتها منذ شهرين، من أدوية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات موجودة بالأسواق، وطالبت التفتيش الصيدلي بتحريزها وضبط جميع الكميات وإعدامها، وهو ما ألقى الضوء على هذه المصانع التي تنتج مواد دوائية مغشوشة.

"كبسولات فارغة بالآلاف، وماكينات محلية لا ترتقي لتعبئة الدواء، وعبوات مطبوع عليها بيانات وهمية، ومنشأة بعيدة عن عيون الأجهزة الرقابية"، هي كل ما يحتاجها مصنعو الأدوية المغشوشة لبدء مشروعهم الذي ينال من صحة وسلامة المواطنين، ولم يتمركز هؤلاء في مكان واحد، بل انتشروا في العديد من المحافظات هربًا من الأجهزة الرقابية، التي تلاحقهم أينما كانوا وتحرر لهم المحاضر الرادعة.

وفي واحدة من أهم القضايا المتعلقة بتصنيع الدواء المغشوش، تمكنت مديرية التموين بكفر الشيخ، بالاشتراك مع التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة، اليوم الإثنين، من ضبط مصنع غير مرخص بوزارة الصحة لتصنيع الأدوية بمدينة كفر الشيخ.

أتى ذلك بعد معلومات وردت للمحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، بقيام شخص بإدارة مصنع بدون ترخيص بمدينة كفر الشيخ، لغش وتصنيع الأدوية، الذي وجه على الفور بتشكيل حملة لاستهداف المصنع، برئاسة عبد الفتاح جابر، مدير الرقابة التموينية، والدكتور تامر حجازي، مدير إدارة التفتيش الصيدلي.

ونجحت الحملة في ضبط المصنع المشار إليه، لتعبئة الأدوية غير المرخصة بدائرة قسم أول كفر الشيخ، وضبطت بداخله 584 ألف كبسولة، مجهولة المصدر وبدون أي بيانات، و84 ألف كبسولة معدة للبيع، غير مرخصة من وزارة الصحة، و2000 عبوة فارغة ومعدة لتعبئة الكبسولات، وذلك بإجمالي 670 ألف كبسولة وعبوة.

وجرى التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر رقم 4830 جنح قسم أول كفر الشيخ، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كما ضبطت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية صحة جنوب سيناء، كميات من الأدوية المغشوشة ومهربة وغير المسجلة أو مصرح بتداولها داخل مصر، وذلك خلال حملة تفتيشية مكبرة على سوق الدواء بمدينة شرم الشيخ.

كما نجحت هيئة الرقابة الإدارية، بالتعاون مع المواطنين واستجابتهم لمناشدة الهيئة بالإبلاغ عن المخالفات، من مداهمة أحد المصانع غير المرخصة والذي تبين أنه مُدار بمعرفة فني تبريد وتكييف، ويمارس نشاطه المخالف داخل عقار بمنطقة بلطيم بكفر الشيخ، لتصنيع وتعبئة الأدوية الطبية والإتجار بها بالمخالفة ‏للقانون حيث تم ضبط كميات من الملصقات التي تحمل العلامات التجارية والأسماء لشركات أدوية وهمية، وعدد 2.3 مليون قرص أدوية لأصناف مختلفة مجهولة المصدر، و5 آلاف قرص مغلف ‏مُعد للبيع و 20 ألف عبوة فارغة و 90 كجم بودرة خام مُعدة لتصنيع الأدوية، وكذلك تم التحفظ على المعدات وأدوات التصنيع، وضبط صاحب المصنع وعرضه على النيابة العامة لإجراء تحقيقاتها معه.