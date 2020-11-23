صديق: 600 مليون تكلفة سوق الجمعة الجديد.. والإيجار في حدود 100 جنيه

قال المهندس خالد صديق رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إن سوق الجمعة، كان عبارة عن 5 أسواق مشتركة، من موبيلي، وسيراميك، أثاث، وحيوانات.

وأضاف صديق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، عبر شاشة "dmc": "عملنا سوقًا جديدًا أقرب إلى القديم، لأن المستهلك يريد سوقًا قريبًا منه، ويبعد عنه بنحو 500 متر بتكلفة 298 مليون جنيه بخلاف التسوية والختاميات، وعندها ستكسر الـ600 مليون جنيه".

وتابع، أنه جرى تشطيب السوق الجديد، وتم تسكين أكثر من 85 وحدة، مشيرًا إلى أن السوق القديم كان يشهد حرائق خطيرة تضيع فيها الأرواح والثروات، لكن السوق الجديد يحتوي على نظام حريق، وكل شيء، جرى تدشينه على أعلى مستوى لضمان الحماية المدنية.

ولفت، إلى أن ثمن إيجار الوحدة، سيكون رمزيًا في حدود 100 جنيه في الشهر الواحد، وقد يزيد قليلًا، وفقًا لاختلاف المساحات: "دي مش فلوس إيجار، لكنها الفلوس اللي هتتصرف على الصيانة والحفاظ على المشروع، والدولة استفادت من إنها كسبت حياة كريمة لمواطنيها، واستثمارنا الأصلي والرئيسي في الإنسان.. راحة الإنسان المصري الأول، وبعدين نفكر في الفلوس، وسنتحكم في الخدمات بشكل شرعي وبصورة جيدة".