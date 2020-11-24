الري تُطالب بتوخي الحذر والاستعداد لأمطار الأربعاء

طالب مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري، بتوخي الحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الأربعاء المقبل.

وتوقع المركز سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية، تقل شدتها على محافظات الوجه البحري والقاهرة وسيناء، وقد تصل إلى شمال الصعيد.

وأعلنت وزارة الموارد المائية والري، حالة الاستنفار العام بأجهزة وقطاعات الوزارة لاستقبال موسم الأمطار والسيول، ومواصلة العمل على مدار الساعة لضمان أداء وكفاءة سير العمل بالمحطات.

وكلف الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، القطاعات والهيئات والإدارات المركزية التابعة، بمواصلة العمل على مدار الساعة لضمان أداء وكفاءة سير العمل بمحطات رفع المياه، وتوفير وحدات الطوارئ المتنقلة والجاهزة لنشرها في المناطق المتوقع تساقط الأمطار بها، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمحلية لتأمين خطوط التغذية الكهربائية المغذية لهذه المحطات.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، أمطار رعدية غزيرة على بعض المحافظات، ونصحت المواطنين بارتداء الملابس الشتوية، والقيادة في أماكن بعيدة عن الأنهار أو البحار، وأثناء هطول الأمطار.

وأوضحت أنّ درجات الحرارة بدأت في الانخفاض خاصة أثناء الليل والساعات الأولى من الصباح، داعية المواطنين لارتداء الملابس الشتوية خاصة الأطفال وكبار السن.

وأكد الدكتور محمد علي فهيم، رئيس معمل المناخ بوزارة الزراعة، تعرض البلاد لمنخفض جوي عميق الأربعاء المقبل ينتهي يوم الجمعة، متوقعا أن يصاحبه سقوط أمطار غزيرة في بعض المناطق بالمحافظات الساحلية "الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والقاهرة الكبرى" وبعض محافظات شمال الصعيد، تصاحبها عواصف رعدية وانخفاض شديد في درجات الحرارة.

وناشد فهيم، المزارعين بإجراء المعاملات الزراعية على المحاصيل الخريفية برش المبيدات الفطرية، ضد البياض الزغبي والدقيقي المتوقع ظهورها على محصول الطماطم والبصل والثوم وغيرها من المحاصيل، ورش محفزات النمو والأحماض الأنيمية وأحماض الفوسفوريك على البنجر.