لمحبي الرعب.. أماكن عرض فيلم Relic بالسينمات

تعرض السينمات المصرية حاليًا فيلم الرعب والدراما "Relic" الذي تدور أحداثه عن اختفاء الأم المسنة إدنا لسبب غير معلوم، فتقوم كلا من ابنتها وحفيدتها بالذهاب لمنزل العائلة الريفي المتهالك بحثًا عن إدنا، وتبدأ الحقائق المظلمة تخرج للنور .

فريق عمل فيلم Relic

أبطال فيلم "Relic" هم إيملي مورتيمر، بيلا هثكوت، روبن نيفين، كريس بنتون، ستيف رودجرز، والمخرج ناتالي إريكا جيمس، الفيلم من تأليف ناتالي إريكا جيمس و كريستيان وايت.

أماكن عرض فيلم الرعب Relic

الفيلم يُعرض في سينمات صن سيتي، سينما أمريكانا بلازا، سينما بوينت 90، سينما الزمالك، سينما أمير، سينما سيني بلكس جرين بلازا، سينما جالكسي، سينما سيتي ستارز، سينما جولف سيتي، سينما جلاكسى سينبلكس مول العرب، سينما جولدن ستارز، سينما كايرو فيستفال، سينما فوكس سيتي سنتر، سينما سيتي سنتر ألماظة، سينما مول مصر.

الأفلام الجديدة المعروضة بالسينمات

كما تعرض السينمات المصرية أفلام أخرى جديدة هذا الأسبوع تشمل فيلم Target Number One الذي تدور أحداثه حول بائع مخدرات يصبح متجول سابق متورط في جريمة الإتجار بالمخدرات، ليواجه تهمة الحبس لمدة 100 عام، لكنه يحاول النجاة من سجن بانكوك شديد الصعوبة، وتصبح القضية مشهورة على المستوى العالمي، وفيلم Becky وتدور أحداث الفيلم حول فتاة مراهقة تتحول عطلتها بمنزل بالقرب من بحيرة إلى كابوس، بسبب هجوم مجموعة من المجرمين عليها، مما يتسبب في وضع المجموعة والفتاة في خطر كبير.

كما تعرض سينما زاوية فيلم أوفسايد الخرطوم، وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من النساء الشابات في الخرطوم تقررن تحدي الحظر المفروض على الحكم العسكري الإسلامي للسودان، وتأسيس فريق كرة قدم احترافي فشلن في الحصول على تصريح رسمي بتكوينه.