غرفة عمليات إعادة النواب بالأقصر: كل اللجان فتحت في مواعيدها
11:01 ص | الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
غرفة عمليات الاقصر
أعلنت غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة سير عملية انتخابات مجلس النواب بمحافظة الأقصر، فتح وانتظام أعمال اللجان الانتخابية وعددها 283 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، وذلك في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الثاني لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب، التي تجري على مدار يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 23 و24 نوفمبر 2020.
من جانبها، باشرت غرفة عمليات المحافظة الرئيسية، أعمالها لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة، والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة وسرعة حلها على الفور لضمان انتظام العملية الانتخابية واتمامها على أكمل وجه، وجرى ربط غرفة العمليات الرئيسية بالغرف الفرعية الخاصة بمجالس المدن والمديريات لمواجهة أي طوارئ، وذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.
وتهيب محافظة الأقصر بالناخبين، بالالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية، والمشاركة بكثافة في الاستحقاق الانتخابي ومباشرة حقهم الدستوري والتعبير عن رأيهم بكل حرية، لخروج الانتخابات بصورة مشرفة إلى العالم واستكمال المسيرة نحو مستقبل أفضل لمصرنا الغالية.
وعدد الناخبين الذي يحق لهم التصويت على مستوى محافظة الأقصر يبلغ 836759 ناخبا، وعدد المراكز اللانتخابية 170 مركزا انتخابيا، وعدد اللجان الفرعية 283 لجنة فرعية.
وتجرى جولة الإعادة في الانتخابات بالنظام الفردي بمحافظة الأقصر، بين 6 مرشحين يتنافسون على 3 مقاعد في 3 دوائر انتخابية بالمحافظة، ويفوز المرشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة في كل دائرة.