غرفة عمليات إعادة النواب بالأقصر: كل اللجان فتحت في مواعيدها

أعلنت غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة سير عملية انتخابات مجلس النواب بمحافظة الأقصر، فتح وانتظام أعمال اللجان الانتخابية وعددها 283 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، وذلك في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الثاني لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب، التي تجري على مدار يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 23 و24 نوفمبر 2020.

من جانبها، باشرت غرفة عمليات المحافظة الرئيسية، أعمالها لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة، والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة وسرعة حلها على الفور لضمان انتظام العملية الانتخابية واتمامها على أكمل وجه، وجرى ربط غرفة العمليات الرئيسية بالغرف الفرعية الخاصة بمجالس المدن والمديريات لمواجهة أي طوارئ، وذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.

وتهيب محافظة الأقصر بالناخبين، بالالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية، والمشاركة بكثافة في الاستحقاق الانتخابي ومباشرة حقهم الدستوري والتعبير عن رأيهم بكل حرية، لخروج الانتخابات بصورة مشرفة إلى العالم واستكمال المسيرة نحو مستقبل أفضل لمصرنا الغالية.

وعدد الناخبين الذي يحق لهم التصويت على مستوى محافظة الأقصر يبلغ 836759 ناخبا، وعدد المراكز اللانتخابية 170 مركزا انتخابيا، وعدد اللجان الفرعية 283 لجنة فرعية.

وتجرى جولة الإعادة في الانتخابات بالنظام الفردي بمحافظة الأقصر، بين 6 مرشحين يتنافسون على 3 مقاعد في 3 دوائر انتخابية بالمحافظة، ويفوز المرشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة في كل دائرة.