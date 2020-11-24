"من أجل التنمية".. تعاون بين المعهد المصرفي وHSBC لتدريب ذوي الهمم

بدأ المعهد المصرفي المصري EBI، الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري في تنفيذ برنامج "التدريب من أجل التنمية" بالتعاون مع بنك HSBC مصر.

وبحسب بيان صادر عن المعهد، يستهدف برنامج "التدريب من أجل التنمية"، والذي يٌعد الأول من نوعه في القطاع المصرفي، تدريب وتطوير طلاب الجامعات من ذوي القدرات الخاصة على مدار سنواتهم الدراسية بداية من السنة الأولى حتى السنة الثالثة، وذلك من أجل تشجيعهم على التعامل مع القطاع المصرفي.

كما يهدف البرنامج إلى إتاحة المزيد من الفرص لهم باعتبارهم جزءاً أساسياً من الكيان المجتمعي، حيث تعمل الحكومة المصرية على دمجهم وتمكينهم اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً.

وقال عبدالعزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري EBI: "نحن سعداء بالتعاون مع HSBC، في إطلاق برنامج "التدريب من أجل التنمية "، والذي تقوم بتنفيذه إدارة تطوير الأداء والمهارات الإدارية بالمعهد، مؤكداً أن القائمين على التدريب في هذا البرنامج هم نخبة من أفضل المدربين المتخصصين في هذا المجال".

وأضاف نصير: "يقوم المعهد بدوره في تدريب الطلبة المشاركين في البرنامج من خلال برامج المعهد المتخصصة في مبادئ المعرفة الفنية (Technical Knowledge)، وأسس تطوير المهارات الشخصية (Business Skills)، وأسس تكنولوجيا المعلومات (IT)".

وقالت لمياء نصر، مدير إدارة التنمية والتدريب ببنك HSBC مصر، إن برنامج "التدريب من أجل التنمية" فرصة رائعة لـHSBC لمساعدة مجموعة من الطلاب الموهوبين ليس فقط على الاستعداد للمستقبل في القطاع المصرفي ولكن أيضًا ليكونوا أكثر ثقة ليتمكنوا من تحقيق كل قدراتهم الكامنة والتطور والنجاح في مستقبلهم.

وتم تصميم البرنامج ليكون متوفراً للمتدربين عن بعد عبر تطبيق زووم، حيث يستمر لمدة 100 ساعة تدريبية منها 88 ساعة عبر الانترنت، بالإضافة إلى تدريب الطلبة تدريباً عملياً داخل البنك على المهام الوظيفية المختلفة، كما سيتم توفير برامج لتطوير اللغة الإنجليزية لهم.

ووفقا لبيان المعهد أنه تم عمل مقابلات لمئات الطلبة من ذوي القدرات الخاصة، حيث تم بالفعل اختيار 50 متدرباً من بينهم للمشاركة بالبرنامج.