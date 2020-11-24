إصابة 9 عمال في حادث انقلاب سيارة ربع نقل في الفيوم

أصيب 9 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل، كانت تقلهم إلى أحد المصانع بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم التابعة لمحافظة المنوفية، على طريق "القاهرة - الفيوم".

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء رمزي البسيوني المزين، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد ثابت، مأمور مركز شرطة سنورس، يُفيد انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعُمّال على طريق "القاهرة – الفيوم"، أمام محطة وقود السبع بمنطقة جرفس، بسبب انفجار إطار السيارة، وعدم تمكن قائدها من السيطرة عليها.

وتبينّ من التحريات الأولية التي أجراها الرائد أسامة قرني، رئيس مباحث مركز شرطة سنورس، أنّ المصابين بلغ عددهم 9 أشخاص، هم سيد حمدي السيد، 18 عاما، وشعبان حنفي محمود، 40 عاما، بسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد سعيد محمد، 16 عاما، بسحجات بالذراعين، ووائل عبدالحميد عبدالعظيم، 37 عاما، بكدمة أسفل الظهر، وإسماعيل حمودة إسماعيل، 43 عاما، بكدمات متفرقة، وحمادة أحمد أمين، 18 عاما، باشتباه كسر بقاع الجمجمة، مقيمون بمنية الحيط مركز إطسا، وأحمد إبراهيم بكر، 27 عاما، مقيم بالمسلة، بكدمات متفرقة في الجسم، وأيمن مصطفى رمضان، 45 عاما، مقيم باغوص، بكدمات متفرقة بالجسم، وكريم علي خلف، 17 عاما، مقيم بإطسا، باشتباه كسر بالركبة اليسرى.

وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، ونقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، ورفعت قوات الحماية المدنية والمرور آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.