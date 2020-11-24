رئيس لجنة بأسوان يخرج لمسنة ويساعدها في الإدلاء بصوتها في الانتخابات

خرج المستشار رئيس لجنة رقم 10 بالوحدة المحلية لقرية أبو الريش بحري، التابعة لمركز أسوان، اليوم، من لجنته لمساعدة مسنة تبلغ من العمر 75 عاما، حتى انتهت من الإدلاء بصوتها في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب بالمحافظة.

وبمجرد وصول هانم عبدالقادر، المقيمة بمركز أسوان، إلى مقر لجنتها بالوحدة المحلية لقرية أبو الريش بحري بمركز أسوان، برفقة ابنتها، بادر رجال الأمن والخدمات التأمينية لمساعدتها وتوفير كرسي متحرك لها، وخرج المستشار رئيس لجنة رقم 10، من لجنته التي تقع بالطابق الثاني بمبنى الوحدة المحلية؛ لمساعدتها في الإدلاء بصوتها .

وتضم محافظة أسوان 4 دوائر، هي "أسوان وكوم أمبو ونصر النوبة وإدفو"، حيث يتنافس المرشحون الـ10 على 5 مقاعد فردية، وهم مقسمون وفقًا لانتماءاتهم الحزبية بواقع 4 مرشحين لحزب مستقبل وطن، ومرشح لحزب الشعب الجمهوري، وواحد لحماة وطن، وواحد عن التجمع، إضافة إلى 3 مستقلين.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت أسماء المرشحين الذين سيخوضون جولة الإعادة في أسوان، ففي الدائرة الأولى في أسوان ودراو يخوض الإعادة بحسب الترتيب المهندس جلال أبو الحسن، مرشح حزب مستقبل وطن، والنائب السابق جابر أبو خليل، مرشح حزب مستقبل وطن، واللواء جودت عبد الجبار، مرشح حزب الشعب الجمهوري، و اللواء أحمد محمد صالح، مرشح حزب حماة الوطن.

وفي الدائرة الثانية بكوم أمبو، تقررت الإعادة بين خالد رضوان، مرشح حزب مستقبل وطن، ونادر صلاح العمدة، مستقل، بينما في الدائرة الثالثة بنصر النوبة، يخوض الإعادة كل من أيمن فؤاد، مستقل، والنائب بالمجلس المنقضي ياسين عبد الصبور، مستقل.

وفي الدائرة الرابعة إدفو، تُجرى الإعادة بين علي البدري الملاوي، مرشح حزب مستقبل وطن، والدكتور عبد الغفار الضيفي، مرشح حزب التجمع الوطني التقدمي.