"نيابة الفيوم" تستمع لأقوال عضو مجلس نواب في واقعة إطلاق نيران عليه

انتقل فريق من النيابة العامة بالفيوم، يرافقه ضباط مباحث مديرية الأمن إلى مستشفى الحياة؛ للتحقيق في واقعة إطلاق النيران من قبل ملثمين على أحمد مصطفى عبدالواحد، عضو مجلس النواب، المرشح في الدائرة الثالثة، ومقرها مركزي طامية وسنورس.

وتستمع النيابة الآن، لأقوال النائب أحمد مصطفى، ونجل شقيقه، فيما حدث معهما.

وكان مجهولون ملثمون قد أطلقوا النيران على نائب ومرشح في الدائرة الثالثة ومقرها مركزي طامية وإطسا، بمحافظة الفيوم، ما أسفر عن إصابته ونجل شقيقه، ونقلا إلى إحدى المستشفيات الخاصة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء رمزي البسيوني، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد خالد حسن، مأمور مركز طامية، يفيد وقوع حادث إطلاق نار على أحمد مصطفى عبدالواحد، وشهرته أحمد الفرجاني، عضو مجلس النواب، المرشح الذي ينافس في جولة الإعادة بالدائرة الثالثة، ومقرها مركزي طامية وسنورس، خلال عودته إلى منزله، وإصابته ونجل شقيقه، ونقلهما إلى مستشفى خاص.

وتبينّ من التحريات الأولية التي أجراها الرائد محمد مفتاح، رئيس مباحث شرطة طامية، إطلاق ملثمين النيران على النائب أمام منزله بسراي كوم أوشيم، بعد عودته من متابعة عملية التصويت، وإصابة نجل شقيقه الذي كان برفقته.

وكشفت التحريات أنّ النائب أُصيب بحالة إغماء، نتيجة اصطدام السيارة الخاصة به في شجرة ضخمة، خلال محاولة هروبه من مُطلقي النيران، ونقل ونجل شقيقه إلى مستشفى الحياة بالفيوم، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُحيلت للنيابة العامة التي تولت التحقيق.