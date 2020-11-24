رئيس "تعمير القاهرة الكبرى" يتفقد تطوير شارع فريد ندا ببنها

تفقد اللواء محمد الكيلاني، رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبري، يرافقه محافظ القليوبية، وذلك لمتابعة أعمال تطوير شارع فريد ندا لدفع الأعمال من خطة المحافظة لتطوير شوارع مدينة بنها.

وأجرى المحافظ ورئيس الجهاز جولة تفقدية شملت أعمال كشط الطريق وصب الجزيرة الوسطى، تمهيدا لرصفها بالإنتر لوك وتركيب أعمدة الإنارة.

أبدى المحافظ عددا من الملاحظات بخصوص تعديل مساحات بعض الأرصفة سواء الجانبية أو بالجزيرة الوسطى.

كما كلف بالتنسيق التام مع المرور في حالة تعديل أي محاور مرورية بالشارع، أو في حالة إنشاء فتحات جديدة لتتماشى مع السيولة المرورية.

وأكد خلال تفقده الشارع أن التطوير يهدف إلى تحقيق السيولة المرورية ومراعاة الشكل الجمالي وتحويل شارع فريد ندا، مطالبا المواطنين بالتحمل قليلا حتى يتم الانتهاء من أعمال التطوير الذي بدأته المحافظة من أجل الصالح العام والتيسير عليهم والحفاظ على ممتلكاتهم.

ومن جانبه أكد رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، تكثيف العمل بالشارع وزيادة نسب التنفيذ والعمل بالتوازي في عملية الرصف حتى يتم الانتهاء من جميع الأعمال.

ورافق المحافظ في الجولة اللواء هشام خشبة السكرتير العام والمهندس علي عبدالستار رئيس مدينة بنها والمهندسة سميرة العيوطي نائب رئيس الجهاز واستشاري المشروع، والمهندس طلعت سلطان المستشار الهندسي للمحافظة.