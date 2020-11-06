محافظ القليوبية يتفقد تطوير مستشفى بنها التعليمي بتكلفة 270 مليون جنيه

تفقد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية أعمال تطوير مستشفى بنها التعليمي الجاري تطويره بتكلفة تتخطى 270 مليون جنيه، رافقه خلال جولته، اليوم، المهندس علي عبد الستار، رئيس مدينة بنها، والدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة أمنية محمود، مدير مستشفى بنها التعليمي، و حمادة وهدان، نائب رئيس مجلس مدينة بنها، والمهندسين القائمين على المشروع.

وأكد مهندسو الموقع توصيل التيار الكهربي للمبنى الجديد خلال أيام، ووجه المحافظ إلى التنبيه على مقاول الأعمال والشركة المنفذة بضرورة العمل على مدار 24 ساعة، وتكثيف العمالة للتشغيل خلال الشهر الجاري وأهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة.

وأشاد بوجود هذا الصرح الطبي على أرض محافظة القليوبية، كونه يشتمل على جراحات متعددة ونادرة تحتاج إليها المحافظة مثل عمليات القسطرة والقلب المفتوح والمخ والأعصاب والقلب والأوعية الدموية والمناظير وعمليات الكبد والرمد والتجميل وجراحات العظام وأقسام الرعاية المركزة التخصصية، وغيرها من الجراحات الأخرى التي يندر وجودها في مستشفيات المحافظة،

ثم توجه المحافظ للمنطقه الاستثمارية، حيث تفقد أعمال إنشاء محطة المياه الخاصة بالمنطقة الاستثمارية، والتي سيجري الانتهاء منها خلال أيام ، كما تفقد أعمال تجميل ورصف مداخل ومخارج المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، حيث جرى الانتهاء من تجميل وتشجير جميع الجزر الوسطى، والمداخل والمخارج لإضفاء اللمسة الجمالية على المنطقة بعد الانتهاء من إنشائها بالكامل، وبدء طرحها للمستثمرين.

في وقت سابق أجرى المحافظ جولة لمتابعة أعمال تطوير المرحلة الثانية لإنشاء كوبري الشموت، للقادمين من الإسكندرية ومتجهين إلى القاهرة بتكلفة إجمالية تصل إلى 32 مليون جنيه بطول 642 مترا وعرض 18 مترا، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في 30/11/2020، وتقوم على إنشائه شركة النيل للمقاولات العامة، ويشرف عليها الهيئة العامة للطرق والكباري.