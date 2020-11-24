مكبرات دور العبادة بالدقهلية تحذر من أعمدة الإنارة خلال الأمطار

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، رفع درجة الاستعداد، اليوم وغدا، تحسبا لعدم استقرار الأحوال الجوية، ووجه رؤساء المراكز والمدن بسرعة الانتهاء من مراجعة كافة الاستعدادات واتخاذ التدابير اللازمة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بشأن الاستعداد للأمطار والسيول.

وأوضح المحافظ في بيان، أنه طلب من رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى بضرورة إعلام المواطنين من خلال مكبرات الصوت بدور العبادة، والتنبيه عليهم بتوخي الحذر أثناء السير على الطرق والبعد عن أعمدة الإنارة والأشجار، والمنازل والبلكونات القديمة ببعض المناطق، مؤكدا جاهزية كافة المعدات بالوحدات المحلية وبالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطاعتها المختلفة بنطاق الوحدات المحلية، وشركة الكهرباء، لمواجهة أي تداعيات فورا.

وشدد على ضرورة الجاهزية والاستعداد من قبل مرفق الإسعاف، للتعامل الفوري والتحرك حال حدوث أي طارئ، حرصا على سلامة وصحة وحياة المواطنين بنطاق المحافظة، كما أكد لرؤساء الوحدات المحلية ضرورة التنسيق الكامل مع غرفة العمليات والأزمات والكوارث بالمحافظة، حفاظا على الأرواح والممتلكات.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، بقيادة المهندس خالد نصر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، تشكيل غرفة طوارئ لمتابعة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125، وغرفة الطوارئ، على مدار 24 ساعة؛ وذلك لحلها فورًا، خاصة المشاكل المتعلقة بظهور بتجمعات المياه بالشوارع أو جودة المياه.

وأكد رئيس الشركة، ضرورة التواصل مع المواطنين والتعرف على مشاكلهم والانتقال السريع إلى أماكن الأزمات في حالة وجودها، وقرر إلغاء الإجازات لأصحاب الأعمال المرتبطة بالتشغيل والمتابعة، والعمل بنظام الورديات المستمرة على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع الجهات المسئولة.

ووجه بتنفيذ خطة انتشار لجميع معدات الكسح والتسليك والعمال والفنيين بمختلف أنحاء المحافظة؛ حيث يبلغ عدد المعدات المستخدمة حوالي 123 معدة.