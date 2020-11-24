الانتخابات تتصدر المشهد بالصعيد.. وكبار السن في مقدمة صفوف الناخبين

تصدرت أجواء الانتخابات المشهد في محافظات الصعيد، إذ تشهد اللجان نسبة إقبال أكثر من جيدة في الدوائر التي تشهد جولة الإعادة بمحافظات الصعيد.

وحسب غرف عمليات الاحزاب، ففي قنا، توافد الناخبون على صناديق الاقتراع، خاصة لجان قرى المرشحين وعددهم 18 مرشحا بـ4 دوائر انتخابية على مستوى المحافظة في اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب.

وتصدرت المرأة وكبار السن المشهد الانتخابي بصورة كبيرة، مع بدء عملية التصويت وتزايد إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم لدعم مرشحيهم للفوز بمقاعد الدائرة، واستخدم المرشحون سيارات لنقل الناخبين من منازلهم لمقار اللجان الانتخابية، لتسهيل عملية التصويت وسط إجراءات أمنية دقيقة، وتطبيق للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكبر المراكز مشاركة في اليوم الأول طبقا لغرفة عمليات ديوان محافظة قنا، كان مركز أبوتشت ثم نجع حمادي ثم بندر ومركز قنا وكانت النسبة الأضعف من نصيب مركز الوقف، ومتوقع زيادة نسبة المشاركة في الانتخابات لأكثر من الضعف خلال الساعات المتبقية من اليوم الثاني والأخير في جولة الإعادة.

وفي أسوان، استمر إقبال المواطنين بالمحافظة على عمليات التصويت داخل لجان جولة الاعادة، في 373 لجنة فرعية على مستوى مراكز المحافظة الخمس (أسوان، دراو، كوم امبو، نصر النوبة، وإدفو)، فيما حرصت العديد من العائلات على اصطحاب أطفالهن أثناء الإدلاء باصواتهم الانتخابية احتفالا بهذا العرس الديمقراطي.

وشهدت مدرسة أبطال أكتوبر الابتدائية بمدينة أسوان، توافد كبير، خاصة من النساء اللاتي اصطففن في صفوف أمام اللجان، وقدمت الشرطة النسائية لهن المساعدة وتنظيم الدخول للإدلاء بأصواتهن في لجان الانتخابات، كما وزعن الكمامات على السيدات، تنفيذا للإجراءات الاحترازية.

وانطلقت جولة الإعادة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، في دوائر 13 محافظة هي (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح)، بعد أن حسمت محافظة البحر الأحمر جميع المقاعد بالجولة الأولى من المرحلة الأولى.