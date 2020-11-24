توعية طلاب المدارس بأضرار تعاطي المخدرات ضمن "اختار حياتك"

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، مبادرة لتوعية طلاب المدارس، بأضرار تعاطى المخدرات بمنطقة حي الأسمرات، ضمن "برنامج اختار حياتك"، وذلك في إطار حرص الوزارة على تنفيذ العديد من البرامج التوعوية المتكاملة، بشأن الوقاية من الإدمان في المناطق السكنية الجديدة "البديلة للعشوائيات".

ولفتت إلى توفير خدمات المشورة للأسر، بشأن آليات الاكتشاف المبكر، وكيفية التعامل مع الحالات المرضية، والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان 16023، لتقديم الخدمات العلاجية مجانا‪.

وتتضمن المبادرة تنفيذ أنشطة فنية وتلوين الكراسات، واستخدام الأساليب الإبداعية، التي تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال، بينها لعبة "السلم والدخان"، التي تبرز أنّ من يدخن ويحاول الوصول لدرجة متقدمة من خلال السلم لا يستطيع، ويرجع للوراء بسبب أنّ التدخين والمخدرات يؤثران على صحته، في حين أنّ الشخص الذي لا يدخن يستطيع أن يحصل على درجات متقدمة ويحقق أهدافه، كما يستطيع أن يفكر بشكل سليم ويتخذ القرار الصحيح، عكس من يدخن‬، لافتة إلى توعية 3 آلاف طالب بمدارس حي الأسمرات حتى الآن.

ووجّهت القباج، باستمرار تنفيذ برامج توعوية عن أضرار المخدرات للأهالي بحي الأسمرات، وتنفيذ برنامج "اختار حياتك" لتوعية طلاب المدارس في المراحل التعليمية، بأساليب إبداعية تتماشى مع الأطفال، كما يتم تقديم مغامرات قصة "أنت البطل"، الذي أعده الصندوق بالتنسيق مع اللاعب الدولي محمد صلاح، على طلاب المرحلة الابتدائية لتوعيتهم بأضرار التدخين والمخدرات.

"اختار حياتك" يهدف لبناء الشخصية الإيجابية لدى الطلاب والطالبات

من جانبه، أوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في تصريحات عنه اليوم، أنّ الأنشطة التوعوية المقدمة داخل المدارس بحي الأسمرات تتنوع بين برنامج "اختار حياتك"، الذي يهدف لبناء الشخصية الإيجابية لدى الطلاب والطالبات، وإكسابهم مجموعة من المهارات الحياتية، كالتعارف والتواصل والعمل الجماعي، وربط المهارات بمواجهة مشكلة الإدمان.

إطلاق مسابقات رياضية من خلال تنظيم دوري رياضي

وأشار إلى إطلاق مسابقات رياضية من خلال تنظيم دوري رياضي، في إطار حملة "أنت أقوى من المخدرات"، في إطار تشجيع الطلاب على التصدي لمشكلة التعاطي وإبراز خطورة الإدمان‪.