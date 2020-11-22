مبادرة شبابية بالقليوبية لصيانة نوافذ المدارس لحماية الأطفال من البرد

دشن مجموعة من شباب منطقة مسطرد بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية مبادرة تحت مسمي " فريق الخير" لتطوير وتجميل المدارس والمنطقة المحيطة بهم حيث قاموا بإطلاق أول فعاليات المبادرة من خلال العمل علي صيانة المدارس بالمنطقة من خلال توفير مستلزمات إصلاح النوافذ والمقاعد الدراسية لحماية أطفال منطقتهم من البرد بعد أن لاحظوا تهالك عدد كبير من النوافذ بالفصول المدرسية.

وأكد الشباب المشارك في الفريق أنهم سعداء بهذا العمل الخيري البسيط لخدمة طلاب منطقتهم مشيرين إلي قيامهم بإصلاح الشبابيك والمقاعد بمدرسة مسطرد.

وأضاف المشاركون أن ذلك العمل لقى استحسان من الناس والطلاب الذين كانوا يعانون من البرد بسب تهالك وكسر زجاج شبابيك الفصول مؤكدين أنهم يعملون على هدف واحد هو الصالح العام للأطفال ورسم الفرحة على وجوههم لافتين إلى أن أعمال الخير التي يقوموا بها ستستمر في باقي المدارس.

ونشر عدد من رواد التواصل الاجتماعي على صفحات مدينة شبرا الخيمة "فيس بوك" صور لمجموعة من هؤلاء الشباب كنوع من الشكر على مابذوله نظير ذلك العمل الإنساني مطالبين الجميع بالتكاتف معهم حتى تعم الفكرة على جميع مدارس شبرا الخيمة والمحافظة كلها.

وفي وقت سابق قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه سيتم ضخ مليار جنيه سنويا لمدة 5 سنوات لمنطقة مسطرد.

وأضاف خلال افتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني للبترول، اليوم الأحد، أن هناك الحاجة لمزيد من المشروعات لتشغيل الناس وإعطاء أمل للمصريين بأن بلدهم بتتحسن وبتتغير.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن هناك أماكن صعبة للغاية ولابد أن نغيرها من خلال إحلالها وتجديدها ببناء مساكن ومجتمعات متطورة وحديثة.

وأشار إلى أن حياة الناس فى مسطرد مش على قد المحور اللى عايزين نفتتحه .. علشان الناس تقدر تتحرك بسهولة عليه"، لافتا إلى أننا نسعى لعمل العديد من المشروعات فى مسطرد .