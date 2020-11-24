عاجل.. إصابة 7 أشخاص في انقلاب "ميكروباص" بقنا

أصيب 7مواطنين في إنقلاب سيارة، اليوم، أمام مدرسة "الصنايع" بقرية الصعايدة التابعة لمركز دشنا، شمال محافظة قنا.

كان اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، تلقي إخطارًا بانقلاب سيارة أمام مدرسة الصعايدة بمركز دشنا، وإصابة 7 أشخاص وجرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين لمستشفى قنا الجامعي.

وانتقل ضباط الشرطة إلى مكان الحادث وتبين إنقلاب سيارة ميكروباص وإصابة كلا من "عبدالرحيم رسلان أحمد، 53 عامًا، حمام علي حسين، 50عامًا، محمد عبدالرحيم رسلان، 15عامًا، أحمد رسلان، 20عاما، عمر شرقاوي فهمي، 20عامًا، حسين عزاز الأمير، 35عاما، ومحمد مكرم محمد، 29عاما" تم نقل المصابين الي مستشفى قنا الجامعي، وتحرر محضرا بالواقعة لتتولي النيابة التحقيقات.