إصابة 4 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالسلام تم نقلهم إلى المستشفى

أصيب 4 أشخاص بمدينة السلام عقب انقلاب سيارة أجرة أثناء سيرة بالقرب من طريق جسر السويس دائرة القسم، وتبين من التحريات الأولية وشهود العيان أن سبب الحادث هو اختلال عجلة القيادة من يد السائق لتفادي سيارة أخري، مما أدي إلى انقلاب سيارته، ونجح الأهالي ورجال المرور في إنقاذ المصابين، وانتقلت سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، تحرر محضر وأحاله اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقى اللواء عمرو البيلي، مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، إخطارا يفيد بانقلاب سيارة أجرة ووجود مصابين بشارع جسر السويس، وتبين أن الأهالي أخطرواغرفة عمليات نجدة القاهرة إشارة تفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من جسر السويس بالسلام وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وسيارة إسعاف وتبين انقلاب سيارة ميكروباص وإصابة 4 من الركاب وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين وجاري رفع حطام الحادث لتيسير الحركة المرورية وحرر المحضر اللازم.