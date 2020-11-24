الفحوصات الطبية تثبت كذب ادعاء مرشح "حماة وطن" محاولة اغتياله بالفيوم

قال الدكتور محمد نبيل مدير مستشفى الحياة بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ"الوطن" اليوم، إنّ النائب أحمد مصطفى عبد الواحد، مرشح حزب "حماة الوطن" على المقعد الفردي بالدائرة الثالثة، لم يتعرض لأي إصابة واحتجازه بالمستشى كان بسبب انتظار النيابة لسماع أقواله.

وأشار مدير المستشفى إلى أن الأطقم الطبية أجرت كافة الفحوصات الطبية اللازمة ولم يتبين وجود أي إصابات بالمرشح، فيما أكد مصدر أمني لـ"الوطن" أن التحريات أثبتت عدم صحة الواقعة وأن المدعي افتعل محاولة اغتياله بغرض استعطاف الناخبين للتصويت له في جولة الإعادة، مشيرا إلى أن مديرية الأمن بصدد إصدار بيان حول الواقعة.

كان أحمد مصطفى عبد الواحد الشهير بـ"أحمد الفرجاني" مرشح النواب عن "حماة وطن" إدعى محاولة اغتياله صباح اليوم، خلال عودته إلى منزله بعد متابعة انتهاء اليوم الأول من عملية الاقتراع، وقال إن مجهولون أطلقوا النيران تجاهه ما أسفر عن إصابته ونجل شقيقه.