محافظ البحيرة للمواطنين: لا تغادروا منازلكم إلا للضرورة القصوى

يُهيب اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بالمواطنين الالتزام بمنازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، أثناء سقوط أمطار غزيرة ورياح شديدة محتملة، وكذا الالتزام باتباع الإرشادات التي جرى التنويه عنها والتأكيد عليها حفاظًا على أمن وسلامة الجميع.

وذكر بيان صادر عن محافظة البحيرة، منذ قليل: "نحذر المواطنين من الخروج أوقات الأمطار الشديدة، والتشديد على تجنب القيادة على الطرقات السريعة أثناء سقوط الأمطار وعدم التوقف لأي سبب على الطريق والدخول إلى الطرقات الجانبية".

وطالب البيان بتجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك، وفصل التيار الكهربائي عن المنزل في حالة الخطورة المحتملة، والتواصل السريع مع الجهات المختصة "الوحدة المحلية أو فرع شركة المياه والصرف الصحي" في حالة وجود تجمعات متزايدة لا يتم تصريفها من المياه، إلى جانب الاتصال على الخط الساخن للمحافظة 114 في حالات الطوارئ، وفصل التيار الكهربائي الغير مؤمن أو المتصل بشكل عشوائي، وعدم الوقوف بجانب الأشجار والأسوار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء والعواصف الشديدة، وعدم الوقوف في الأماكن المكشوفة فى حال حدوث البرق.

يذكر أن الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، قرر تعطيل الدراسة غدا لسوء الأحوال الجوية، حرصًا على أمن وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين، على أن يستثنى من القرار القيادات وأطقم العمل وفقا لما يحدده رئيس الجامعة.

يُذكر أن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، قرر تعطيل الدراسة غداً الأربعاء بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الازهرية "طلاب ومعلمون" بنطاق المحافظة، مع استثناء القيادات وأطقم العمل وفقاً للإحتياجات التى يحددها مديري المدارس والإدارات.

يأتى ذلك لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض المحافظة لموجة من الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية وحفاظاً على سلامة أبناؤنا الطلاب.