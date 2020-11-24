"الوطنية للانتخابات": إعلان نتيجة "إعادة المرحلة الأولى" 30 نوفمبر

تستعد اللجان الفرعية بانتخابات جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لـ«مجلس النواب»، لبدء فرز الأصوات، تمهيداً لإرسال محاضر الفرز والصناديق إلى اللجان العامة، ثم إلى «الهيئة الوطنية للانتخابات»، باعتبارها الجهة الوحيدة المخول لها إعلان النتيجة.

وتبدأ اللجان العامة، تسليم المحاضر وصناديق الاقتراع بعد مراجعتها للهيئة، التى تؤدى دورها بمراجعتها مرة أخرى وتجمع الأصوات، إضافة إلى ضم أصوات المصريين فى الخارج، التى تصل إليها من قِبل السفارات والقنصليات المختلفة، ثم تبدأ مرحلة تلقى المحكمة الإدارية العليا الطعون من قبل المرشحين الخاسرين، الذين تعتمد الهيئة الأحكام القضائية الخاصة بهم، ثم إعلان النتيجة فى موعد أقصاه 30 نوفمبر الحالى.

"الهيئة": لم نتلقَّ أي شكوى مؤثرة على سير العملية الانتخابية.. ورقم ساخن للرد على الاستفسارات والشكاوى

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات إن «غرفة العمليات التى شكلتها ردّت على جميع الاستفسارات، ولم تتلقّ أى شكوى من شأنها التأثير على سير العملية الانتخابية، وإن الشكاوى الواردة إليها تم التعامل معها بشكل من الحرفية والدقة»، مؤكدة أن «الانتخابات تمت وسط إجراءات احترازية ووقائية مشدّدة، حيث ألزمت الهيئة جميع الناخبين والقائمين على العملية بارتداء الكمامات الطبية، التى تم توفيرها بالمجان، والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعى، أثناء عمليات التصويت، وقياس درجة حرارة الناخبين قبل الدخول إلى مقر اللجنة».

وخصّصت خطاً ساخناً «19826»، للاستقبال والرد على جميع الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب، فضلاً عن تشكيل غرفة عمليات بمقر الهيئة، لمتابعة العملية الانتخابية أثناء عمليات الاقتراع أو الفرز بشكل لحظى ودورى، ورصد أى شكاوى متعلقة بعملية الانتخاب.

وأكدت أن «أكثر من 250 مؤسسة مجتمع مدنى ووسيلة إعلامية محلية ودولية تابعت الانتخابات البرلمانية حتى هذه اللحظة مقسّمة إلى 56 منظمة محلية، و14 منظمة دولية، و3 مجالس حقوقية، إضافة إلى تغطية واسعة من جانب الصحفيين والإعلاميين الذين وصل عدد وسائل الإعلام المحلية التابعين لها إلى 51 مؤسسة محلية، و153 دولية».

وأجريت انتخابات الإعادة فى 13 محافظة بعد حسم محافظة البحر الأحمر من الجولة الأولى، وهى «الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح»، حيث يبلغ عدد من لهم حق الاقتراع فى هذه المرحلة أكثر من 31 مليون ناخب، بإشراف أكثر من 8 آلاف قاضٍ احتياطى وأساسى.

وتجرى إجراءات الفرز من قِبل رئيس كل لجنة فى حضور أمناء اللجنة ومندوبى المرشحين الفردى والقوائم وممثلى المؤسسات المراقبة للانتخابات لمتابعة أعداد الصناديق ومراجعة الأقفال البلاستيكية المغلق بها من واقع ما هو مثبت بمحضر إجراءات الفرز.

ويتولى رئيس اللجنة فض الأقفال البلاستيكية الموضوعة على صناديق الاقتراع التى تم تحديدها صندوقاً تلو الآخر فى كل نوع على حدة، ثم تفريغ صندوق الاقتراع المستخدم من محتوياته بالكامل على طاولة، وإطلاع الحضور على أنه أصبح فارغاً، ثم فرد بطاقات الاقتراع واحدة تلو الأخرى على الظهر بمعاونة أمناء اللجنة، والتأكد من وجود خاتم اللجنة أو توقيع رئيسها على ظهر كل بطاقة.

ويجمع رئيس اللجنة الأصوات ويتأكد من أن العدد الإجمالى مساوٍ لعدد الأصوات الباطلة والصحيحة، ثم استبعاد الأصوات الباطلة، وفصلها عن الصحيحة، وحصر الأصوات التى حصل عليها كل مرشح وتسجيلها فى محضر رسمى لإرساله إلى اللجنة العامة التابعة لها اللجنة الفرعية، التى ترسله بدورها إلى الهيئة.