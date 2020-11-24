فرز أول لجنة بمطروح: 670 صوتا لأبو صالح و457 لـ"الشورى"

بدأت أعمال فرز 165 لجنة انتخابية بجولة الإعادة بانتخابات النواب بمطروح، وانتهت عملية فرز الأصوات في لجنة أبو بكر الصديق بدائرة مطروح ، وكشفت المؤشرات الأولية حصول "ياسين أبو صالح" مرشح حزب مستقبل وطن، على 670 صوتا، ومنافسه جمال الشورى على 457 صوتا.

وانطلق مارثون الانتخابات فى جولة الإعادة ضمن محافظات المرحلة الأولى، فى انتخابات مجلس النواب والتى استمرت على مدار يومى 23 و 24 نوفمبر الجاري، وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إن مراكز ومدن المحافظة الثمانية لا تزال تكثف جهودها فى أعمال تطهير وتعقيم جميع مقرات اللجان على مستوى المحافظة بإجمالي عدد 139 مركز انتخابي و165 لجنه فرعية على مستوى مدن ومراكز المحافظة الثمانية، موضحا أن إجمالي عدد الناخبين المقيدين بالمحافظة يبلغ 301763 ناخباً لهم حق التصويت.