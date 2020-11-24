أستاذ مناعة: شركات لقاحات كورونا تسوق "الفنكوش"

قال الدكتور عبدالهادي مصباح، أستاذ المناعة، إن جميع الشركات التي تقول إنها ستطرح لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، في مزاد، وتريد الحصول على جزء كبير من التورتة الخاصة بأموال الدول التي ستسعى للحصول على اللقاح.

وأضاف "مصباح" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم" ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن شركات الأدوية حاليا تسوق لـ"فنكوش"، فروسيا تجرب المرحلة الثالثة للفيروس على الناس، وتتغير نسبة النجاح كل فترة مرة يقولون إن النجاح وصل إلى 91%، ومرة يقولون إنه وصل إلى 95%، ويؤكدن أن اللقاح سيكون مجانا في روسيا، لكن خارج روسيا سيكون بـ10 دولارات.

وأوضح أستاذ المناعة أن الشركات المنتجة للقاح أسترزنكا وفايزر، يقولون إن اللقاح المنتج سيغطي 20% من سكان العالم حتى الربيع المقبل، وستكون الأولوية للفئات الأكثر خطورة، مؤكدا أن هذه الشركات تحاول التربح من جائحة فيروس كورونا المستجد، وكذلك تحاول روسيا والصين، كسب دول في صفها، بدلا من أن تكسبها الولايات المتحدة.

وأثنى على اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع ريمون جريفولز وفيكتور جريفولز، رئيسي مجلس إدارة شركة "جريفولز" الإسبانية لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما.

وأكد أن مصر تقوم بمجهود كبير تنفذه وزارة الصحة ووزارة التعليم والبحث العلمي، مبينا أن الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، شركة قوية ولها باع طويل في تصنيع اللقاحات، لكنها في السنوات الأخيرة ضغطت عليها شركات الأدوية، من أجل إضعافها، واستيراد الأدوية من الخارج، لخدمة شركات الأدوية لتحقيق مبيعات.

وظهر فيروس كورونا المستجد لأول مرة نهاية عام 2019 في الصين وانتشر بها لمختلف لدول العالم وتعد الولايات المتحدة الأمريكية الأعلى في نسب الإصابات والوفيات.