القومي لحقوق الإنسان يصدر تقريره عن اليوم الثاني لجولة الإعادة

واصلت غرفة العمليات المركزية للمجلس القومى لحقوق الإنسان والغرف الفرعية التابعة له بالمحافظات، بمتابعة مجريات انتخابات الإعادة للمرحلة الأولى، التى بدأت منذ صباح أمس، واستمرت حتى نهاية عملية التصويت لليوم الثانى وإجراء عملية الفرز، والتي يتنافس فيها عدد 220 مرشحا على 110 مقعد بالدوائر الفردية.

وضمت جولة الإعادة 47 دائرة انتخابية فى 13 محافظة بالمرحلة الأولى، حيث تنافس عدد 4 مرشحين على مقعدين بمحافظة الجيزة، و26 مرشحا على 13 مقعدا بمحافظة الإسكندرية، و14 مرشحا على 7 مقاعد بمحافظة الفيوم، و16 مرشحا على 8 مقاعد بمحافظة بنى سويف، و30 مرشحا على 15 مقعدا بمحافظة المنيا، و24 مرشحا على 12 مقعدا بمحافظة أسيوط، و4 مرشحين على مقعدين بمحافظة الوادى الجديد، و28 مرشحا على 14 مقعدا بمحافظة سوهاج، و18 مرشحا على مقاعد بمحافظة قنا، و6 مرشحين على 3 مقاعد بمحافظة الأقصر، و10 على 5 مقاعد بمحافظة أسوان، و36 مرشحا على 18 مقعدا بمحافظة البحيرة، و4 مرشحين على مقعدين بمحافظة مطروح، فيما حسمت محافظة البحر الأحمر مقاعدها بالنظام الفردى والقائمة من الجولة الأولى.

وأكد الرصد الميدانى الذى قام به متابعوا المجلس وفروعه بمحافظات جولة الإعادة على توافر الإجراءات الأمنية أمام اللجان، إضافة إلى الالتزام بالتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد حرصا على سلامة الناخبين، وتوفير سبل الإتاحة للتيسير على الناخبين من كبار السن وذوى الإعاقة.

كما أوفدت غرفة عمليات المجلس المركزية بعثة متابعة ميدانية بمحافظة الجيزة بالدائرة الوحيدة الباقية للإعادة على مقعدين هى البدرشين والعياط، اللجنة العامة (3) مدرسة الشوبك الغربى الثانوية المشتركة باللجان الفرعية رقم (40 – 41 – 42)، مدرسة الناصر الابتدائية باللجان الفرعية رقم ( 94- 95 – 96 )، مدرسة الطرفاية الابتدائية بالمرزيق.

وتبين من المتابعة أن التصويت بها دون المتوسط والإقبال يتركز على الناخبين من كبار السن والأميين بشكل لافت، كما لا توجد دعاية انتخابية فى محيط اللجان، أما بالنسبة للإجراءات الاحترازية لم نجد لها مظاهر باللجان أو حتى من المواطنين فى المناطق المحيطة باللجان.

وعلى صعيد آخر تم رصد بعض الملاحظات والمخالفات فى عدد من المحافظات المختلفة وجاءت كالتالى:

محافظة الفيوم

- رصد متابعو المجلس واقعة إطلاق النار على أحد المرشحين ويدعى أحمد مصطفى بدائرة سنورس قرية كوم أوشيم، حيث أسفرت هذه الواقعة عن اصابة ابن شقيق المرشح ولم يتم التعرف على فاعل الواقعة، إضافة الى انخفاض نسبة المشاركة بعدد من اللجان بنفس الدائرة.

- وجود دعاية انتخابية من خلال مكبرات صوت بقرية العجميين وقرية طبهار بدائرة إبشواي لصالح مرشح حزب مستقبل وطن ويدعى أحمد دياب

.محافظة سوهاج

- مدرسة الشهيد خلف عبدالقادر بادفا الدائرة الأولى مركز وبندر سوهاج لجان فرعية رقم 1 -2 تزايد نسبة المشاركة بهذه اللجان

- مدرسة مصطفى كامل الابتدائية المشتركة لجان فرعية رقم 110،109،108 جزيرة شندويل الدائرة الأولى مركز وبندر سوهاج، قيام أنصار المرشح أحمد إبراهيم عوادة ورمزه الانتخابى الباذنجان، بنقل جماعى للناخبين وتوجيههم للتصويت لصالح المرشح المذكور باستخدام سيارات تحمل أرقام (هـ ق أ 3268، هـ ط أ 1234)

- مدرسة العمور الإعدادية المشتركة لجنة فرعية رقم 57 الدائرة الثالثة مركز المراغة يوجد توجيه لصالح المرشح اللواء أحمد أبو الدهب ورمزه الانتخابي الأسد عن طريق نقل جماعي وتوجيه ناخبين بسيارة رقم (هـ م ج 4756).

- مدرسة الشهيد أحمد جلال عبدالقادر الابتدائية المشتركة لجنة فرعية رقم 68 بقرية الصلعا الدائرة الأولى مركز وبندر سوهاج، ومدرسة الصلعا الإعدادي الثانوي 66-67، يوجد نقل جماعي وتوجيه ناخبين بسيارة رقم (ه ع أ 3495) وسيارة رقم (ه ف ط 6127)، لصالح المرشح حازم حمادي ورمزه الانتخابي ساعة اليد.

- معهد روافع القصير الابتدائى الأزهرى لجان فرعية أرقام 6 و7 الدائرة الأولى مركز وبندر سوهاج، تلاحظ تزايد نسب المشاركة، ومدرسة روافع القصير الإعدادية الثانوية المشتركة لجنه فرعية رقم 24 قرية روافع القصير الدائرة الأولى مركز وبندر سوهاج، يوجد بها ضابط برتبة مقدم، وذلك أثناء قيام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

- قيام رئيس اللجنة الفرعية رقم 48 بمدرسة فازرة الابتدائية بدائرة المراغة باحتجاز المرشح المستقل اللواء أحمد أبوالدهب ورمزه الانتخابى الأسد، وذلك على أثر تعديه لفظياً على رئيس اللجنة والناخبين، وتم استدعاء قيادات مديرية أمن سوهاج للتدخل لتوفير الحماية لكافة الأطراف.

محافظة أسيوط

- اللجنة العامة رقم (3) ومقرها مركز الفتح، تلاحظ توافد الناخبين على المقار الانتخابية للإدلاء بأصواتهم بسهولة، إضافة إلى انتظام سير العملية الانتخابية، وبمتابعة سير العملية الانتخابية من خارج اللجان تم رصد انتشار قوات الأمن واتباع الإجراءات الاحترازية لوقاية الناخبين من العدوى بالفيروسات.

- مدرسة خديجة يوسف الثانوية بنات بمركز وبمحافظة أسيوط اللجان الفرعية رقم 149-150-151.

تلاحظ انخفاض نسبة المشاركة بهذه اللجان، وبمتابعة سير العملية الانتخابية خارج اللجان تم رصد التواجد الأمنى أمام اللجان والالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بالفيروسات كمراعاة التباعد الاجتماعى بين الناخبين وعدم السماح لأى ناخب بالدخول إلا بعد ارتداء الكمامة.

- النادى الرياضى بالقوصيه لجنه فرعية 218

تلاحظ أن نسبة الإقبال ضعيفة، مع الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية من لبس كمامة وقياس درجة الحرارة.

- مدرسة النصر الخاصة الابتدائية لجنة عامة رقم (4) بقرية الزرابى بمركز أبوتيج بمحافظة أسيوط اللجنة الفرعية رقم (38)

تلاحظ أن نسبة المشاركة متوسطة، وبمتابعة سير العملية الانتخابية خارج اللجان، تم رصد التواجد الأمنى أمام اللجان والالتزام بالإجراءات الاحترازية

محافظة بنى سويف

- رصد متابعو المجلس بدائرة مركز وبندر بنى سويف، انخفاض نسبة المشاركة بجميع اللجان الكائنة بالدائرة، إضافة إلى وجود دعاية انتخابية لبعض المرشحين بنفس الدائرة، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والأمنية أمام اللجان

- مدرسة الإيمان الإعدادية بنين لجنة رقم 110، ومدرسة خاتم المرسلين الخاصة لجنه رقم 126، ومدرسة محمد متولي الشعراوي لجنة رقم 113، ومدرسة محمد أنور السادات لجنة رقم 109، ومدرسة خالد ابن الوليد لجنة رقم 120.

تلاحظ أن نسبة المشاركة فى التصويت ضعيفة فى هذه اللجان مقارنة بعدد الأصوات المقيدة بكشوف الناخبين، إضافة إلى تواجد أمني مكثف أمام المقار الانتخابية واتباع جميع الإجراءات الاحترازية.

محافظة أسوان

- مدرسة القومية العربية المشتركة بمركز أدفو قرية الرديسية

قيام أنصار المرشح على الملاوى بتوزيع مبالغ مالية قيمتها 100 جنيه على الناخبين من أجل التصويت لصالح المرشح المذكور

- مدرسه خريط بقرية خريط مركز نصر النوبة محافظة أسوان لجان رقم 34 ،35 تلاحظ تزايد الإقبال والمشاركة من قبل السيدات، إضافة إلى وجود دعاية انتخابية لصالح المرشحين ياسين عبدالصبور وأيمن محمد فؤاد، فضلا عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

- مدرسه قرشة لجنه فرعية رقم 10، ومدرسة كلابشة الإعدادية لجنة فرعية رقم 46 تبين تزايد مشاركة الإناث عن الذكور.

وتستمر غرف عمليات المجلس القومى لحقوق الإنسان فى متابعة عمليات الفرز وإعلان النتائج عن تلك المرحلة، ويحث المجلس الناخبين فى جولة الإعادة للمرحلة الثانية بالداخل يومى 7-8 ديسمبر 2020 على المشاركة فى اختيار ممثليهم من المرشحين لمجلس النواب كحق دستورى أصيل.