بعد فرز معظم اللجان.. مؤشرات بفوز مرشحي طامية بالثلاث مقاعد في الفيوم

انتهت اللجنة العامة للانتخابات بالدائرة الثالثة ومقرها مركزي طامية وسنورس، من فرز معظم اللجان في جولة الإعادة بالدائرة والتي يتنافس فيها 6 مرشحين للفوز بـ 3 مقاعد، حيث تم فرز 136 لجنة حتى الآن من إجمالي 182 لجنة.

وبينت المؤشرات الأولية فوز مرشحي طامية الثلاثة بينما لم ينجح أحد من مركز سنورس، حيث تصدر الأصوات محمد ثابت الجمّال "فردي مستقل" يليه عبدالمنعم عبدالعليم مرشح حزب "النور"، فيما يتنافس كل من محسن أبو سمنة مرشح حزب "مستقبل وطن" مع بسام الصواف "فردي مستقل" على المقعد الثالث وكلاهما من أبناء مركز طامية، بينما تراجعت أصوات أحمد مصطفى عبدالواحد عضو مجلس النواب ومرشح "حماة الوطن" وأيمن الصفتي مرشح حزب "المصري الديموقراطي".

وأصابت المؤشرات الأولية أهالي مركز سنورس بالإحباط والحزن بعدما تراجع أصوات مرشحيهم الأمر الذي يعني عدم وجود نواب تابعين لمركزهم، وسيظفر أهالي طامية بالثلاث مقاعد ويكون لهم 3 ممثلين بالبرلمان بينما سنورس لن تجد من يمثلها.

وأُجريت عملية الاقتراع على مدار يومين داخل 459 لجنة فرعية، موزعة على 221 مقرا انتخابيا في الـ3 دوائر التي تشهد الإعادة بمراكز إطسا وسنورس وطامية وأبشواي ويوسف الصديق، لاستقبال مليونا و424 ألفا و132 ناخبًا بعد حسم نتيجة الانتخابات في الجولة الأولى بدائرة مركز ومدينة الفيوم.

ووزعت اللجان على الدوائر الـ3 الذين يشهدون جولة الإعادة؛ إذ جهزت 136 لجنة فرعية، موزعة على 75 مركزا انتخابيا، لاستقبال 396 ألفا و365 ناخبا، بالدائرة الثانية، مقرها مركز شرطة إطسا، وفي الثالثة التي تضم مركزي سنورس وطامية، جهز 182 لجنة فرعية، موزعة على 73 مركزا انتخابيا، لاستقبال 594 ألفا و60 ناخبا، وفي الرابعة التي تضم مراكز شرطة أبشواي ويوسف الصديق والشواشنة، جهز 141 لجنة فرعية موزعة على 73 مركزا انتخابيا، لاستقبال 433 ألفا و707 ناخبا.