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مؤشرات.. "الشوري" و"أبو صالح" يتقاربان في عدد أصوات 8 لجان بمطروح

كتب:

محمد بخات
01:15 ص | الأربعاء 25 نوفمبر 2020
اللجنة العامة بمطروح

اللجنة العامة بمطروح

انتهت 8 لجان فرعية بجولة الإعادة بانتخابات النواب بمطروح، من عملية فرز الأصوات في لجان "سيدي براني".

وأسفر الحصر العددي للأصوات عن حصول ياسين أبو صالح رمز الكتاب مرشحي حزب "مستقبل وطن"، على 3916 صوتا، ومنافسه جمال الشوري رمز القلم على 3899 صوتا.

وانطلق مارثون الانتخابات في جولة الإعادة ضمن محافظات المرحلة الأولى، في انتخابات مجلس النواب والتي استمرت على مدار يومي 23 و24 نوفمبر الجاري.

وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إن مراكز ومدن المحافظة الثمانية لا تزال تكثف جهودها في أعمال تطهير وتعقيم جميع مقرات اللجان على مستوى المحافظة بإجمالي 139 مركزا انتخابيا و165 لجنة فرعية على مستوى مدن ومراكز المحافظة الثمانية، موضحا أن إجمالي عدد الناخبين المقيدين بالمحافظة يبلغ 301763 ناخبا لهم حق التصويت.

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