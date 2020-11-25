تقدم رضوان ونصر في جرجا بسوهاج

أعلنت اللجنة العامة بالدائرة الخامسة ومقرها جرجا بسوهاج، نتائج الفرز للدائرة، وأظهرت النتائج تقدم خليفة رضوان مرشح حزب "مستقبل وطن"، وياسر نصر نرشح حزب الشعب الجمهوري.

وجاءت نتائج الدائرة كالتالي:

ياسر نصر حصل على 52780 صوتا، وخليفة رضوان حصل على 52395 صوتا، بينما حصل إسماعيل الطهطاوي على 32688 صوتا، وعبدالمنعم أبو الفتوح، حصل على 30212 صوتا.

وبذلك يكون قد تأكد فوز المرشحين بالمقعدين بغض النظر عن أصوات الخارج.