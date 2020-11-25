جمال الشوري يحصل على أعلى الأصوات في مطروح

أعلن المستشار موسى النحراوي رئيس اللجنة العامة للانتخابات بمطروح، الحصر العددي لأصوات الدائرة الأولى بمطروح والتي حصل عليها مرشحا مجلس النواب في جولة الإعادة.

وأسفر الحصر العددي للأصوات عن حصول جمال عبدالله قاسم رسلان وشهرته جمال الشوري على 30199 صوتا، فيما حصل منافسه يس محمد صالح عبدالله، وشهرته ياسين أبو صالح رمز الكتاب مرشحي حزب مستقبل وطن 25361 صوتا.

وانطلق مارثون الانتخابات في جولة الإعادة ضمن محافظات المرحلة الأولى، في انتخابات مجلس النواب والتي استمرت على مدار يومي 23 و24 نوفمبر الجاري.

وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إن مراكز ومدن المحافظة الثمانية لا تزال تكثف جهودها في أعمال تطهير وتعقيم جميع مقرات اللجان على مستوى المحافظة بإجمالي 139 مركزا انتخابيا و165 لجنة فرعية على مستوى مدن ومراكز المحافظة الثمانية، موضحا أن إجمالي عدد الناخبين المقيدين بالمحافظة يبلغ 301763 ناخبا لهم حق التصويت.