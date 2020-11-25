طرح 64 وحدة سكنية بمقدم 5 آلاف جنيه في الجيزة اليوم

64 وحدة سكنية، تطرحها محافظة الجيزة، في المشروع القومي للإسكان بمدينة 6 أكتوبر، اليوم، بمقدم 5 آلاف جنيه، يتمّ سداده بفروع بنك الإسكان والتعمير، في مناطق: "الهرم، المانسترلي، المنيل، المحور، الحي السادس بمدينة 6 أكتوبر".

وتنقسم الوحدات على مرحلتين، 28 وحدة بالمرحلة الأولى، و36 وحدة بالمرحلة الثانية، بالمشروع القومي للإسكان بالمحافظة، في الفترة من 25 نوفمبر 2020 وحتى 10 ديسمبر 2020.

جاء ذلك وفقًا لتصريحات مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. وترصد السطور التالية، نظام السداد وشروط الحجز، للحصول على وحدة سكنية ضمن الـ64 وحدة المطروحة.

نظام السداد

1- سداد 5 آلاف جنيه عند الحجز بفروع بنك الإسكان والتعمير، في "الهرم، المانسترلي، المنيل، المحور، الحي السادس" بمدينة 6 أكتوبر.

2- السداد نقدًا أو بالتقسيط (قيمة الوحدة للمرحلة الأولى والثانية تتراوح من 119 ألفًا و720 جنيهًا إلى 131 ألفًا و470 جنيهًا.

3- التخصيص عن طريق قرعة علنية يدوية.

4- إخطار من تنطبق عليهم الشروط بموعد وإجراء القرعة العلنية.

شروط الحجز

1- أن يكون المتقدم شخص طبيعي مصرى الجنسية ولا يقل سنه عن 21 عامًا ولا يزيد على 50 عامًا في تاريخ بداية الإعلان.

2- لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج – الزوجة – الأولاد القصر)، التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية بالمشروع.

3- ألا يكون سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج – الزوجة – الأولاد القصر)، وحدة سكنية أو قطعة أرض أيا كان نوعها بالمدن والمحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو التي آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

4- ألا يكون للمتقدم أو للأسرة (الزوج – الزوجة – الأولاد القصر)، استفاد بقرض تعاونى أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعما للحصول على وحدة سكنية.

5- أن يكون المتقدم من أبناء محافظة الجيزة أو المقيمين أو العاملين بها.

6- لا يزيد صافي الدخل السنوي للمتقدم من مصادر دخله على 68 ألفًا و400 جنيه للأسرة سنويا ما يعادل 5 آلاف و700 جنيه شهريًا، وللأعزب عن 50 ألفًا و400 جنيه سنويًا ما يعادل 4 آلاف و200 جنيه شهريًا.

7- الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل حال رغبة المتقدم الحصول على تمويل عقاري هو 1300 جنيه.