ضبط 2304 قضايا تموينية في يومين: أبرزها تحريز 22 طن غاز معبأ بأسطوانات

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:-

ضبط (6,75 طن فيليه دواجن – دهون حيوانية) يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بحوزة (مالك مصنع للصناعات الغذائية دون ترخيص) بمحافظة القاهرة .

ضبط (1,5 طن مفروم لحوم – مقطعات لحوم – دهون حيوانية) يشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمي بحوزة (المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية دون ترخيص تابعة لإحدى المطاعم) بمحافظة القاهرة.

ضبط (5,5 طن مكرونة – أرز أبيض- سكر حر – 600 عبوة زيت طعام بدون مستندات مجهولة المصدر) تمهيداً لطرحها للبيع بحوزة (المدير المسؤول عن مخزن إحدى شركات تجارة السلع الغذائية دون ترخيص) بمحافظة القاهرة.

ضبط (1,24 سكر حر بدون مستندات مجهولة المصدر) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

ضبط (21,000 قطعة مستلزمات طبية قفاز طبي – سرنجات – خافض لسان – شكاكة) دون مستندات ومجهولة المصدر بحوزة (المدير المسؤول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية دون ترخيص) بمحافظة القاهرة.

ضبط (المدير المسئول عن مخبز سياحي دون ترخيص بمحافظة الإسكندرية) لتجميعه طن دقيق بلدي مُدعم مخصص لمخابز البلدية ومحظور تداوله بالأسواق بغرض إستخدامه في إنتاج الخبز السياحي قدرت قيمتها 5,450 جنيه).

ضبط (1,5 طن أعلاف حيوانية بدون مستندات ومجهولة المصدر) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الشرقية.

ضبط (قائد سيارة نقل مبرد) حال سيره بمحافظة القاهرة وبحوزته (2 طن هياكل دواجن – مفروم دواجن) يشتبه في عدم صلاحيتها لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة "سيولة تامة" وتشكل خطراً على الصحة العامة.

ضبط (10 أطنان دقيق فاخر بدون مستندات مجهول المصدر) بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" ) بمحافظة المنوفية.

ضبط (2,003 عبوة عطور مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية مختلفة منتج نهائى – 700 لتر كحول أبيض بدون مستندات مجهولة المصدر) بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة وتصنيع العطور "دون ترخيص") بمحافظة الإسكندرية.

ضبط (المدير المسؤول عن مخبز بلدى كائن بمحافظة الجيزة) لاستيلاءه على 216,724 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق، من خلال التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يومياً والتصرف في كميات من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82% وبيعها في السوق السوداء.

ضبط (المدير المسؤول عن محطة تعبئة بوتاجاز "قطاع خاص" بمحافظة الجيزة) لتجميعه (222 طن غاز صب من خلال تعبئة إسطوانات البوتجاز ناقصة الوزن لبيعها بالسوق السوداء لحسابه قدرت قيمتها بـ1,154,400 – 40 طن غاز صب قام المذكور بالتصرف فيها والاستيلاء على قيمتها عن طريق عدم إثباتها بالدفاتر الخاصة بالمصنع قدرت قيمتها بـ208,000 جنيه).

ضبط (6 أطنان أسمدة زراعية بدون مستندات مجهولة المصدر)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية – كائن بمحافظة الشرقية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.