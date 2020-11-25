فوز 6 نواب للمرة الثانية وخسارة 7 آخرين بالفيوم

انتهت الانتخابات البرلمانية بمحافظة الفيوم، بجولتيها الأولى والثانية، ونجح 4 نواب في الحفاظ على مقاعدهم الفردية في البرلمان، بالإضافة إلى اثنين آخرين نجحا ضمن القائمة الوطنية، فيما خسر 7 نواب رصيدهم لدى الشعب بعدما فشلوا في تقديم أي خدمات لهم خلال وجودهم بمجلس النواب، فأعطاهم المواطنون "كارتا أحمر" وقاطعوهم.

وفي الدائرة الأولى ومقرها مركز ومدينة الفيوم، حرص سيد سلطان على مقعده في البرلمان من الجولة الأولى، بالإضافة إلى يوسف الشاذلي وعماد سعد حمودة الذين حرصوا على مقاعدهم في البرلمان من خلال انضمامهم للقائمة الوطنية، بينما خسر اللواء أشرف عزيز عضو مجلس النواب ومرشح فردي مستقل مقعده بالدائرة الأولى ومقرها بندر ومركز الفيوم.

وفي الجولة الثانية وتحديدًا بالدائرة الثانية ومقرها مركز إطسا، فاز كامل فيصل عضو مجلس النواب ومرشح "مستقبل وطن"، وكمال أبوجليل عضو مجلس النواب ومرشح "مستقبل وطن" وبذلك يكونا قد حرصا على مقعديهما في النواب للدورة الثانية على التوالي، بينما خسر ياسر سلومة عضو مجلس النواب ومرشح "فردي مستقل" مقعده بالدائرة.

وفي الدائرة الثالثة ومقرها مركزا سنورس وطامية، حرص محسن أبو سمنة عضو مجلس النواب ومرشح "مستقبل وطن" على مقعده للدورة الثانية على التوالي، بينما خسر كل من أحمد مصطفى عبد الواحد عضو مجلس النواب ومرشح "حماة الوطن"، ومنجود الهواري عضو مجلس النواب ومرشح "الشعب الجمهوري"، وممدوح الحسيني عضو مجلس النواب ومرشح "فردي مستقل".

وفي الدائرة الرابعة والأخيرة ومقرها مركزي أبشواي ويوسف الصديق، خسر كل من علاء العمدة عضو مجلس النواب ومرشح "فردي مستقل" في الجولة الثانية مقعده في الدائرة، فيما خسر ربيع أبو لطيعة عضو مجلس النواب ومرشح فردي مستقل مقعده في الجولة الأولى، ولم يستطع الوصول للإعادة.