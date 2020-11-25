محافظ البحيرة: 3 مدن بالمحافظة تأثرت الأمطار ونواجه موجة ثانية

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن الأمطار بدأت في الهطول من الثانية صباحا على كل المدن الساحلية وعلى بعض المدن المتفرقة، مشيرا إلي أن المحافظة مترامية الأطراف وتضم 15 مركزا و18 مدينة، والمدن الساحلية متأثرة حتي الآن بالأمطار الشديدة.

وأكد آمنة، خلال لقائه مع كاميرا برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، نشر مجموعات دعم لتلك المناطق وإجراء مناورة لمواجهة الأزمة بـ 150 مجموعة إدارة أزمة على مستوي المحافظة، وجرى تجهيز 1115 معدة، لافتًا إلى قطع المياه عن المحافظة لمدة 6 ساعات لتفريغ لجميع شبكات الصرف وتخفيض المناسيب الموجودة في الترع والمصارف داخل محافظة البحيرة من خلال 15 محطة رفع.

وتابع، أن المحافظة ستواجه موجة أخرى من الأمطار الغزيرة خلال الساعات المقبلة، يتم الإستعداد لها بتعيين مجموعات ومعدات لسحب مياه الأمطار من الشوارع، مؤكدا أن مركز العمليات يؤدي عمله بنجاح والأمور ما زالت تحت السيطرة.

وأشار، إلي أن هناك تعاونا مع شركة المياه، الحماية المدنية، وكل الجهات للسيطرة على الأمور بشكل جيد، وأن هناك 3 مدن بالمحافظة تأثروا بشكل كبير "كفر الدوار، إدكو، ورشيد" واستطرد، أن جميع رؤساء المدن يتواجدون في الشوارع، ومركز العمليات ينعقد برئاسة محافظ البحيرة الذي يتحرك طبقا للموقف الذي يستدعي ذلك ولكن الأمور مسيطر عليها حتي الآن داخل شوارع المحافظة كلها.

ووجه إلى اتباع الإجراءات الاحترازية، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، وعدم الإقتراب من أعمدة الإنارة وجرى فصل التيار عن جميع أعمدة الإنارة العامة عن الشوارع المتضررة بالمحافظة، والقيادة بحذر على الطرق السريعة لتجنب الحوادث.