محافظ الفيوم يوجه بحصر المنشآت الرياضية وإعداد بيان بمشكلاتها

محافظ الفيوم يوجه بحصر المنشآت الرياضية وإعداد بيان بمشكلاتها
"الأنصاري" يأمر بتمهيد طرق القرى بإطسا لحين وضع خطه برصفها
كتب:
أسماء أبو السعود
11:34 م | الأربعاء 25 نوفمبر 2020
محافظ الفيوم يوجه بحصر كافة المنشآت الرياضية وإعداد بيان بمشكلاتها
استمع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لشكوى أحد المواطنين بشأن سوء حالة الطرق وخاصة طرق إطسا - حجز دفنو، وطريق قصر الباسل، وطريق إطسا - الغرق، ووجه بمراجعة تلك الطرق واتخاذ اللازم حيال معالجتها وترميمها لحين وضعها بخطط الرصف.
كما استمع المحافظ لشكوى بشأن مراكز الشباب بمركز إطسا ومعوقات ترخيصها، ووجه بإعداد حصر شامل لتلك المنشآت الرياضية بإطسا، فضلًا عن باقي المنشآت الرياضية على مستوى المحافظة، مع إعداد بيان بمشكلاتها، وعمل توثيق مستندي لها في إطار قانوني.
كما استعرض محافظ الفيوم، منهجية العمل بالمحافظة في شتى القطاعات، والتي تمثلت في بحث افضل الحلول للمشروعات العالقة والمتعثرة، واستغلال أصول الدولة الاستغلال الأمثل من خلال تأهيل مشروع الدواجن التكاملي بالعزب بمركز الفيوم، ومصنع جرفس للأعلاف بسنورس، بما يحفظ حق الشعب وتغليب المصلحة العامة على الخاصة.
وأوضح الأنصاري أنّ المحافظة تسعى استغلال قطع الأراضي المميزة، باستثمارها الاستثمار الأمثل، فضلًا عن استغلال الميزات النسبية لقرى الظهير الصحراوي ونشر ثقافة مشروعات الحرف اليدوية بها بما يتلائم مع طبيعة كل قرية، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية بالاهتمام بهذه القرى ورعاية رئيس الوزراء لقرى الظهير الصحراوي بشتى أنحاء الجمهورية، كما استعرض المحافظ القرى المنتجة وإمكانية نشر الحرف اليدوية في غيرها من القرى.
وأشار المحافظ إلى أنه تم إعداد دراسة وتم إرسالها لوزير البترول لإنشاء محطات للغاز المضغوط لخدمة ٢٥ ألف أسرة، فضلًا عن أنّ المحافظة في خلال فترة من ٥ إلى ٧ سنوات سيتم خدمة ٩٥% منها بخدمات الصرف الصحي من خلال المشروعات العملاقة التي سيتم تنفيذها بمحطات الصرف الصحي.
كما شدد محافظ الفيوم على المحافظة على الرقعة الزراعية، موجهًا بالتعامل بكل شدة وحسم حيال كل من تسول له نفسه التعدى عليها أو على أملاك الدولة سواء بالزراعة او التبوير أو البناء، كما أكد على العمل التشاركي من خلال الفريق الواحد والتنسيق بين مختلف الجهات حال تنفيذ المشروعات.