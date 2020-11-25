محافظ الفيوم يوجه بحصر المنشآت الرياضية وإعداد بيان بمشكلاتها

استمع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لشكوى أحد المواطنين بشأن سوء حالة الطرق وخاصة طرق إطسا - حجز دفنو، وطريق قصر الباسل، وطريق إطسا - الغرق، ووجه بمراجعة تلك الطرق واتخاذ اللازم حيال معالجتها وترميمها لحين وضعها بخطط الرصف.

كما استمع المحافظ لشكوى بشأن مراكز الشباب بمركز إطسا ومعوقات ترخيصها، ووجه بإعداد حصر شامل لتلك المنشآت الرياضية بإطسا، فضلًا عن باقي المنشآت الرياضية على مستوى المحافظة، مع إعداد بيان بمشكلاتها، وعمل توثيق مستندي لها في إطار قانوني.

كما استعرض محافظ الفيوم، منهجية العمل بالمحافظة في شتى القطاعات، والتي تمثلت في بحث افضل الحلول للمشروعات العالقة والمتعثرة، واستغلال أصول الدولة الاستغلال الأمثل من خلال تأهيل مشروع الدواجن التكاملي بالعزب بمركز الفيوم، ومصنع جرفس للأعلاف بسنورس، بما يحفظ حق الشعب وتغليب المصلحة العامة على الخاصة.

وأوضح الأنصاري أنّ المحافظة تسعى استغلال قطع الأراضي المميزة، باستثمارها الاستثمار الأمثل، فضلًا عن استغلال الميزات النسبية لقرى الظهير الصحراوي ونشر ثقافة مشروعات الحرف اليدوية بها بما يتلائم مع طبيعة كل قرية، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية بالاهتمام بهذه القرى ورعاية رئيس الوزراء لقرى الظهير الصحراوي بشتى أنحاء الجمهورية، كما استعرض المحافظ القرى المنتجة وإمكانية نشر الحرف اليدوية في غيرها من القرى.

وأشار المحافظ إلى أنه تم إعداد دراسة وتم إرسالها لوزير البترول لإنشاء محطات للغاز المضغوط لخدمة ٢٥ ألف أسرة، فضلًا عن أنّ المحافظة في خلال فترة من ٥ إلى ٧ سنوات سيتم خدمة ٩٥% منها بخدمات الصرف الصحي من خلال المشروعات العملاقة التي سيتم تنفيذها بمحطات الصرف الصحي.

كما شدد محافظ الفيوم على المحافظة على الرقعة الزراعية، موجهًا بالتعامل بكل شدة وحسم حيال كل من تسول له نفسه التعدى عليها أو على أملاك الدولة سواء بالزراعة او التبوير أو البناء، كما أكد على العمل التشاركي من خلال الفريق الواحد والتنسيق بين مختلف الجهات حال تنفيذ المشروعات.