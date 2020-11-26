الأقصر وأسوان وجهة السياحة الشتوية.. "إقبال متزايد والكمامة أساسية"

من بين خريطة المدن السياحية في مصر، تتربع مدينتي الأقصر وأسوان على قائمة الوجهات السياحة الشتوية الأفضل في مصر، نظرا لجوها المعتدل في الشتاء الذي يسمح للزائرين بالاستمتاع برحلتهم، وفي ظل ظروف الوباء المستجد، وبعد الانفراجة التي شهدها قطاع السياحة بعد عودة حركة الطيران بين الدول، بات التحدي الأكبر أمام منظمي الرحلات السياحية وشركات السياحة هو الحفاظ على الزائرين من مختلف الجنسيات لدفع عجلة القطاع السياحي إلى الأمام.

إجراءات احترازية مشددة يتبعها القائمون على تتنظيم الرحلات السياحية في الأقصر وأسوان، مع بدء موسم السياحة الشتوية خاصة في ظل الحديث عن الموجة الثانية لفيروس كورونا، وتصدر كلا من الكمامة والتباعد بين الوفود والجنسيات الأجنبية مشهد الإجراءات الوقائية المدرجة ضمن شروط التعامل مع الأفواج القادمة.

أبو الوفا: التباعد بين السائحين في الجولات الخارجية وتصريح انتقال بين المحافظات مثبت به سلبية تحليل pcr

محمود أبو الوفا، مدير فرع أحد شركات السياحة في الأقصر، أكد أن الإجراءات الاحترازية تبدأ من لحظة وصول السائح إلى مطار الأقصر، حيث يتم استقبال الوفود بالكحول مع التعقيم المستمر للأمتعة، إلى جانب التشديد على ارتداء سائق الحافلة التي تستقلهم إلى الفندق للكمامة الطبية، بحسب تعبيره.

فور وصول الأفواج السياحية إلى مقر الفندق يتم تعقيم المكان بالكامل، مع التشديد على ارتداء الجميع للكمامة الطبية، وبحسب تصريحات أبو الوفا لـ"الوطن" في حال خروج الأفواج السياحية إلى جولات خارجية مع مرشدين سياحيين يتم التشديد على ارتداء الكمامة الطبية والتباعد على مسافات بينهم أثناء الجولة،"الحمدلله السياحة حاليا كويسة جدا و الوضع آمن"، بحسب تعبيره.

إلى جانب التباعد والتعقيم والتشديد على ارتداء الكمامة، يشترط حصول السائح على تصريح بالرحلات الخارجية في حال رغبته الانتقال إلى خارج المحافظة مزود بتحليل pcr سلبي وختم بتاريخ الوصول،" مش هيطلع من محافظة لمحافظة إلا لو سلبي كورونا".

عبد الحميد: يجب ترك مقعد فارغ بين كل شخص تجنبا للزحام

محمد عبد الحميد، أحد العاملين في مجال السياحة بالأقصر وأسوان، يحرص دائما على اتباع الإجراءات الاحترازية بين الأفواج القادمة خلال الرحلات السياحية"نايل كروز" التي يباشر تنظيمها بنفسه، وبحسب روايته في بداية حديثه لـ"الوطن" التباعد بين الوفود شرط أساسي للجلوس على متن المركب، حيث يجب ترك مقعد فارغ بين كل شخص تجنبا للزحام.

إلى جانب التباعد على متن المركب، يتم توفير كمامات إضافية في حال عدم التزام أحدهم بارتداء الكمامة لتوزيعها عليهم، وبحسب تعبير عبد الحميد، الكحول والكمامة أساسيان مع كل سائح وكل العاملين في المكان، ولاتهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية.

وأشار عبد الحميد إلى أن الجنسيات الأكثر حضورا في موسم السياحة الشتوية الحالية هم الإنجليز،"الوضع آمن طول مافي التزام بطرق الوقاية عشان السياحة تفضل مستمرة"، بحسب تعبيره.