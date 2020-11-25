الأرصاد: فرص الأمطار لا تزال مستمرة على القاهرة وباقي المحافظات اليوم

شهدت العديد من مناطق القاهرة، قبل قليل، تساقط الأمطار متوسطة الشدة، إذ بدأت الأمطار الغزيرة على الساحل الغربي بأكمله "الإسكندرية - مطروح - السلوم" فجر اليوم، كما ازدادت حدة الأمطار لتشمل الدلتا بأكملها، لتتقدم تدريجيًا شرقًا فتشمل مدن القناة وسيناء والسواحل الشرقية تكون غزيرة ورعدية، كما يصاحب السحب الرعدية تساقط حبات البرد وهبات رياح قوية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة تقلبات جوية وعدم استقرار في الأحوال الجوية على معظم محافظات الجمهورية، متمثلة في الأمطار الغزيرة والنشاط السريع للرياح على معظم المناطق.

فرص الأمطار لاتزال مستمرة على القاهرة

وتقول الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، لـ"الوطن"، إنّه من المتوقع أن تستمر فرص سقوط الأمطار مرة أخرى على القاهرة اليوم، كما يتوقع أن تتساقط الأمطار غدًا، وتكون خفيفة إلى متوسطة، فيما تكون خفيفة يوم الجمعة، على بعض المناطق، ثم تنعدم تمامًا فرص الأمطار على القاهرة، من بعد ظهر الجمعة.

وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد، أنّ الأمطار لا تزال مستمرة على مدار اليوم، على مدن الإسكندرية ومطروح ورشيد وبلطيم ودمياط، فضلًا عن محافظات الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد.

ووصفت شاكر، الأمطار التي شهدتها القاهرة قبل قليل، بأنّها أمطار متوسطة الشدة، إلا أنّها كانت غزيرة ورعدية على بعض المناطق، موضحة أنّ أكثر مناطق القاهرة تأثرًا بالأمطار الغزيرة هي التجمع الخامس والرحاب ومدينة نصر والرحاب ومصر الجديدة و6 أكتوبر.

خريطة سقوط الأمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة

الخميس 26 نوفمبر

يتوقع خبراء الأرصاد سقوط أمطار غزيرة، رعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية "الإسكندرية - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح"، وتمتد متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من مطروح والسلوم.

وتكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على بعض المناطق، من الوجه البحري ومدن القناة: "كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - المنوفية - الشرقية - الإسماعيلية - السويس".

كما تشهد القاهرة الكبرى تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق.

الجمعة 27 نوفمبر

ويتوقع الخبراء أن يشهد يوم الجمعة، أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية "الإسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح"، وتكون متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري (كفرالشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - المنوفية - الشرقية).

فيما تشهد القاهرة الكبرى سقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق.

السبت 28 نوفمبر

وتشهد السواحل الشمالية يوم السبت، تساقط أمطار متوسطة على بعض المناطق من: "الإسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح"، فيما يشهد شمال الوجه البحري أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من "كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية".

وأهابت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بالمواطنين، في بياناتها ونشراتها الإعلامية، بتوخي الحذر في أماكن تساقط الأمطار الغزيرة ونشاط الرياح، والقيادة بهدوء على الطرق السريعة أثناء سقوط الأمطار، وبقدر الإمكان عدم البقاء في الأماكن المكشوفة أو المفتوحة أثناء حدوث البرق، وتجنب التواجد بجانب كابلات الكهرباء أو أعمدة الإنارة، وعدم الترجّل في أثناء سقوط الأمطار الغزيرة بقدر الإمكان.