ضبط عاطلين كونا عصابة لخطف حقائب السيدات بمعاونة أحر في بنها

ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية عاطلين بشكلا تكوين عصابي بمعاوبة متم هارب لسرقة حقائب السيدات والفتيات بالشوارع بدائرة مركز بنها، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق بإشراف المستشار علي حسن المحامي العام الأول لنيابات شمال بنها، فأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وضبط وإحضار المتهم الهارب.

تلقي اللواء فخر الدين العربي، إخطارًا من المقدم أحمد عبدالمنعم، رئيس مباحث مركز بنها، بضبط عاطلين وهروب آخر، كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة حقائب الفتيات والسيدات، بأسلوب الخطف، جرى إخطار اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، والعقيد عمرو الجزار مفتش مباحث بنها.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وضبط المتهمين، اعترفوا بإرتكاب 15واقعة سرقة وتحرر محضر بالواقعة، واحيلا المتهمين للنيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق.

في وقت سابق أمرت نيابة الخانكة بإشراف المستشار علي حسن، المحامي العام لنيايات شمال بنها بحبس عامل وعاطل وفطاطري لقيامهم بالإتجار في المخدرات بمنطقة المثلث الذهبي للإتجار بالمخدرات 4 ايام علي ذمة التحقيقات.

كانت أجهزة الأمن بالقليوبية، شنت حملة مكبرة علي مناطق تجارة المخدرات بمنطقة سرياقوس مركز الخانكة، وأسفرت المداهمة عن ضبط كيلو ونصف حشيش واستروكس، إثر ورود معلومات سرية إلى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية بقيام مجموعة من العاطلين بترويج وبيع المخدرات على المتعاطين بقرى الخانكة وشبين القناطر.

أخطر اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية وتشكل فريق بحث من إدارة المخدرات قاده العميد خالد محمدي رئيس مباحث القليوبية، والذي تمكن من ضبط ” س. ح. م سن 30 عاطل ومقيم سرياقوس دائرة مركز الخانكة، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن 450 جراما ومبلغ مالى 135 جنيها وهاتف محمول، كما تم ضبط وائل م .م . 42 سنة عامل وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس، تزن حوالى 650 جراما وهاتف محمول، وضبط “م .ف .ق ” سنه 25 فطاطرى ومقيم الأحراز التابعة لشبين القناطر وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس، تزن حوالى 350 جراما ومبلغ مالى 120 جنيه وهاتف محمول.

تحرر المحاضر اللازمة، وبالعرض على نيابة الخانكة، أمرت بحبس المتهمين وتحريز المضبوطات وإرسال عينة منها للمعمل الجنائي لتحليها.