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أمن القليوبية يكشف حقيقة واقعة التعدي على سيدة بالخانكة

عاطل على علاقة بها وراء الجريمة

كتب:

حسن صالح
01:01 م | الجمعة 23 أكتوبر 2020
مديرية أمن القليوبية

مديرية أمن القليوبية

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على المتهمين بالتعدي على إحدى السيدات بمنطقة الخانكة تحت تهديد السلاح.

تولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسهم وطلب تحريات المباحث، وعرض المجني عليها على الطبيب الشرعي.

تلقى المقدم أحمد سامي عفيفي رئيس مباحث مركز الخانكة، بلاغًا من موظفة بقيام شخص مجهول باعتراض مركبة الـ"توك توك" التي كانت تستقلها بطريق العزبة البيضاء بدائرة المركز، واستيقاف قائده وتهديده بسلاح أبيض وإجباره على الترجل منه واقتيادها لمنطقة الزراعات المتاخمة، وقيامه وثلاثة أشخاص آخرين كانوا في انتظاره بالتعدى عليها كرهًا عنها والاستيلاء منها على هاتفها المحمول.

أخطر اللواء فخر الدين العربي وتشكل فريق بحث قاده اللواء حاتم حداد مدير المباحث والعميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية.

أسفرت جهوده عن عدم صحة ما جاء بأقوال المبلغة، وأنها ترتبط بعلاقة مع عاطل، له معلومات جنائية وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع ثلاثة أشخاص جميعهم مقيمون بدائرة المركز.

تمكن رئيس المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا بارتكابهم الواقعة، وقيامهم بالتعدي على المجنى عليها كرهًا عنها تحت تهديد سلاح أبيض، واستولوا على هاتفها المحمول، وتم بإرشادهم ضبط قطعتي سلاح أبيض "مطواة" المستخدمتين فى ارتكاب الواقعة والهاتف المحمول الخاص بالمجني عليها.

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