4 حالات لمصابي كورونا لا تنقل العدوى

تخطى عدد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، حول العالم 60 مليون حالة إصابة، فيما تجاوز عدد الوفيات الـ1.41 مليون حالة، وهناك تباين في الوقت الحالي من أن هُناك حالات مصابة بكورونا أو حاملة للفيروس لكنها لا تُسبب أي عدوى للآخرين، حسبما صرح مسؤولين من داخل اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد في مصر.

المُصاب الذي تظهر عليه أعراض بالجهاز الهضمي فقط

حيث قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بوزارة الصحة والسكان، إن مريض كورونا الذي يشتكي من جهازه الهضمي فقط وعمل أشعة مقطعية وظهرت سليمة وصدره سليم ولكن الأعراض فقط في الجهاز الهضمي يتم إعطاء له علاج للأعراض، وهناك أدوية تساعد على تقليل الإسهال بحيث لا يفقد سوائل الجسم.

وأضاف "حسني": "لو عيان كورونا جاي يشتكي فقط من جهازه الهضمي، إحنا نعتبر الحالة دي بسيطة وغير معدية، وعلاجه بسيط واتحط ليه برتوكول خاص بيه، نُعطي لهذا المريض بعض مضادات الفيروس، مش كلها لأن فيه منها ما يُسبب الاسهال".

المتوفون بفيروس كورونا لا يُنقلون العدوى

وذكرت الدكتورة مها طلعت، المستشارة الإقليمية لشرق المتوسط لمكافحة العدوى بمنظمة الصحة العالمية، أن دفن المتوفي إثر فيروس كورونا المستجد في مكان ما لا يمكن أن ينقل عدوى الفيروس بأي شكل من الأشكال، خاصة أن هناك طرقا واضحة في تغسيل وتكفين أي متوفي مصاب بفيروس معدٍ، ويتم ذلك من خلال متخصصين، فلا يوجد أي مجال لنقل العدوى.

وتثير قضية دفن الموتى المصابين بكورونا جدلا كبيرا في دول عدة، إذ حاول عدد من أهالي إحدى القرى من منع دفن متوفاة بكورونا، اعتقادا منهم أنها قد تنقل العدوى لهم، في مشهد تكرر من قبل في العراق.

بعد مرور 11 يوما من الإصابة وتحسن الحالة

وقال الدكتور حسام حسني، في حديثه عن أهمية المسحة الخاصة بفيروس كورونا في التشخيص، ومعرفة هل الشخص مصاب بالفيروس أم لا، بينما قيمتها في المتابعة ومعرفة شفاء المريض من عدمه تراجعت تمام، "إذا مر 11 يوما من بداية الأعراض وآخر 3 أيام كان المريض سليم تماما، وتحسنت كرات الدم البيضاء، ورجعت لمستواها الطبيعي، وظهرت مظاهر الشفاء، حتى لو الحالة ما زالت إيجابية، فهو غير معد".

بعد 10 أيام من ظهور أعراض كورونا

وقال الدكتور محيي الدين سليمان، نائب مدير مستشفى حميات العباسية، إن غالبية المرضى الذين لديهم أعراض كورونا، يعتبرون غير مُعدين بعد 10 أيام من بدء ظهور الأعراض، فضلًا عن 3 أيام إضافية على الأقل بلا أعراض بما يشمل عدم وجود حمى أو أعراض تنفسية، حتى لو كانت نتيجة المسحة لا تزال إيجابية.

وأوضح سليمان في حديثه لـ"الوطن" أن السبب في عدم قدرة المصاب على نقل العدوى رغم استمرار إيجابية المسحة هو تكوين أجسام مضادة بشكل تدريجي، وتؤدي إلى الحد من خطورة انتقال الفيروس.