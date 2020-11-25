التموين: ننتج 275 مليون رغيف يوميا.. ولدينا سلع تكفي 4 أشهر

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ومساعد أول وزير التموين، إنه يجري إنتاج 275 مليون رغيف مدعم يوميا، من المخابز الرسمية على مستوى الجمهورية، حيث أن الوزارة نموذج اقتصادي متكامل للأنشطة المتنوعة: "عندنا الدولار بيجيب 300 رغيف".

وأضاف "عشماوي"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن الاقتصاد الرسمي المصري، يصل لـ3 تريليونات، ومتوقع وجود ذات النسبة في الاقتصاد غير الرسمي في الدولة المصرية، حيث أنه في حال دمج الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي، سترتفع نسبة الاقتصاد المصري عالميا.

وأوضح أنه تم رصد وجود 5 ملايين منشأه لها سجل تجاري في وزارة التموين والتجارة الداخلية، فيما يتعامل ما يقرب من 10% فقط منها في القطاعات المصرفية، وهو الأمر الذي تعمل الحكومة حاليا، على توفير تسهيلات لهم، للوصول لهذا الإجراء.

وأكد أنه بالرغم من اختفاء عدد كبير من السلع عالميا، بسبب جائحة فيروس كورونا، إلا أن تلك الظاهرة، لم تحدث في مصر، وذلك بسبب إتاحة كل السلع على مستوى المحافظات، ولم يحدث أي تحرك في أسعار تلك السلع، بالرغم من هرولة الكثير من المصريين، لشراء تلك السلع، وتم رصد زيادة أعداد مشتري الثلاجات والديب فريزر، بنسبه 3 أضعاف: "ده معناه أن الناس بتتجه إلى تخزين اللحوم والدواجن والأجبان والأرز".

وأشار إلى أن مع اتجاه البعض لتلك السياسة، قررت الوزارة عرض مجموعات أكبر من السلع في الأسواق، حتى لا تتضخم الأسعار أو تختفي السلع من الأسواق، والتقارير الدولية، أشادت بكيفية إدارة السلع الأساسية المصرية، وعندنا سلع تكفي للمواطنين مدة 4 أشهر: "بسبب وجود احتياطي أمن، وزودنا المخزون خلال الفترة الحالية قبل الجائحة الثانية، لفيروس كورونا".