حبس تشكيل عصابي متهم بسرقة المواطنين بالإكراه

قررت النيابة العامة بالقاهرة حبس تشكيل عصابي مكون من عاطل و2 آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة المواطنين، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، إخطارا من مأمور قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، من إحدى السيدات ونجلها مقيمين بدائرة القسم، بأنهما حال سيرهما بالسيارة قيادة الثاني بدائرة القسم، فوجئا بـ3 أشخاص يستقلون دراجتين بخاريتين "بدون لوحات معدنية" قاموا بالاصطدام بالسيارة، وقام أحدهم بافتعال مشاجرة معه بدعوى الاصطدام به، وأثناء ذلك قام الآخران بمغافلتهما وسرقة حقيبة يد من داخل السيارة وبداخلها (هاتف محمول، مبلغ 160 ألف دولار أمريكي "خاص بشقيق والدته")، ولاذوا بالفرار.

تم تشكيل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عاطلين "لهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة قسم شرطة المطرية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" باستخدام دراجتين ناريتين "مستأجرتين"، وأقروا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين من داخل السيارات بأسلوب "المغافلة".

وتم بإرشادهم ضبط مبالغ مالية (95,080 ألف دولار، و447,800 ألف جنيه، وكمية من المشغولات الذهبية، وعدد من الأجهزة الكهربائية والأثاث المنزلي بمساكنهم).

وأضافوا بقيامهم بإنفاق باقي المبلغ المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المتهمين واتهماهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكشفت التحريات عن تفاصيل جديدة تبين أن المتهمين ارتكبوا 4 جرائم سرقة بنفس الأسلوب خلال 6 أشهر ماضية وأوضحت التحريات والتحقيقات أن المتهمين استولوا على مبالغ مالية قدرت بربع مليون جنيه وأنهم ارتكبوا جرائمهم في مناطق الدقي مصر الجديدة مدينة نصر النزهة ووسط القاهرة، وتحرر المحضر اللازم وأحيل إلى النيابة التي تولت التحقيق.