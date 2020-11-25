غدا .. تعليق الدراسة للطلاب بكليات جامعة بنها لسوء الأحوال الجوية

قرر الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، تعليق الدراسة غدًا، الخميس، بجميع كليات ومقرات الجامعة، بالنسبة للطلاب فقط، نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وأكدت الجامعة على تواجد القيادات الأكاديمية والإدارية والجهاز الإداري كالمعتاد على أن تستأنف الدراسة يوم السبت المقبل، وقالت الجامعة إنه جرى إعلان حالة الطوارئ والتنسيق مع مسئولي الصيانة فى جميع الكليات لمواجهة أي طارئ.

في وقت سابق أصدر محافظ القليوبية قرارا، بتعطيل الدراسة غدا الخميس الموافق ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٠ بالمدارس والمعاهد الأزهرية، نظرا لاستمرار حالة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية ويأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الإستقرار فى الطقس وحفاطا علي سلامة المواطنين.

وتجدر الإشارة إلى أن المحافظ أصدر تعليمات للأجهزة التنفيذية برفع أقصي درجات الإستعداد تحسبا لموجة الطقس السيء التي ضربت البلاد منذ الصباح الباكر مؤكدا علي جميع رؤساء المدن والأحياء ورؤساء شركتي مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية والقاهرة الكبرى بمتابعة رفع تراكمات المياه الناتجة عن سوء الأحوال الجوية أولا بأول وأضاف بأنه تم تخصيص الخط الساخن١١٤ ورقم الواتساب ٠١٥٥٥٥٧٣٠٤٠ لتلقي أية بلاغات بشأن الاحوال الجوية.

ودفعت شركة مياه القليوبية برئاسة المهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس إدارة الشركة بمعدات الشركة لرفع مياه الأمطار من طريق بنها المنصورة لتيسير حركة المرور، ومنع أي تكدس مروري في المحاور المرورية والأنفاق بالمحافظة بعد موجة الأمطار التي شهدتها المحافظة كما تم الدفع بسيارات أخرى لكسح المياه من أسفل الكباري لتسهيل حركة المرور وعدم تكدس الطريق الزراعي.

وقال المهندس مصطفى مجاهد، رئيس الشركة، إنه تم التعامل مع الأمطار بتوجيه سيارات الكسح إلى مناطق الكباري والأنفاق بالمحافظة لسحب المياه، مشيرا إلى جاهزية المعدات للتعامل بشكل سريع.

من جانبه أكد العميد عبدالعظيم محمد، مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، إنسياب الحركه المرورية على الطريق الزراعي ونزلة الطريق الدائري، وكذا المطالع، ولا يوجد ما يعوق الحركة على كافة الطرق برغم سقوط الأمطار.

بينما شهدت مدينة بنها وبعض القري المجاورة أمطارا تراةحت شدتها ما بين متوسطة وغزيرة، عصر اليوم، صاحبها غيوم ورعد وتسببت الأمطار في ظهور تجمعات المياه بالشوارع وتحركت معدات مجلس المدينة وأجهزة قسم النظافة بالمجلس لرفعها حتي لاتؤثر علي الحركة المرورية فيما لم تتسبب الأمطار في أي خسائر أو مشكلات جسيمة.