إلا أنا أول السطر الحلقة 5.. تحسن العلاقة بين سلمى وفريدة

بدأت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل إلا أنا حكاية أول السطر، بسلمى التي تجسدها الفنانة درة، مع صديقها ياسر في السيارة، بحثًا عن فريدة ابنة أخيها، التي تركت المنزل وذهبت للإسكندرية، وبعد أن وجدتها، احتدت سلمى في حديثها مع فريدة، وطالبتها بفعل ما تريده بعد ذلك.

تحاول سلمى تنفيذ الفستان الخاص بالفنانة التي تعاقدت معها على تنفيذه، ويشغلها مسئولية الأولاد ومصاريف المدارس الخاصة بهم.

تبكي فريدة بعد ظهور النتيجة الخاصة بها، بسبب تفوقها التي كانت تأمل أن يراه والديها، وتعتذر لسلمى عن سوء معاملتها لها، وهنا تبدأ أن تتحسن علاقتهما وتصطحبها سلمى للأتيليه، ويتحدثا سويا.

وتعرض ابنة خالة سلمى وشقيقها على سلمى، أن ينتقل الأبناء للدخول في مدارس معها في الخارج.

مواعيد عرض مسلسل إلا أنا حكاية أول السطر

تعرض قناة DMC مسلسل إلا أنا حكاية أول السطر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 8 مساءً على أن تكون الإعادة الساعة 3 بعد منتصف الليل والساعة 12:30 ظهرًا، ومن المقرر أن يتم عرض المسلسل على قناة DMC Drama الساعة 11 مساءً، على أن تكون الإعادة الساعة 9 صباحًا والساعة 4 عصرًا.

حكاية أول السطر، هي الحكاية الثامنة من مسلسل إلا أنا الذي تم عرض حكايات أخرى به، هي بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتي" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصي" بطولة شيري عادل، و"ضي القمر" بطولة كندة علوش، و"لازم أعيش" بطولة جميلة عوض و"ربع قيراط" لريهام عبد الغفور ومصطفى درويش.