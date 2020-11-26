غلق باب حجز 820 وحدة سكنية بأرض مطار إمبابة الخميس

تغلق وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الخميس المقبل، أبواب حجز 820 وحدة كاملة التشطيب بمنطقة أرض مطار إمبابة، بمساحات تتراوح بين 83 و100 م2 ضمن الطرح الأول للمرحلة الأولى.

وكشفت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان، عن أنّ إجمالي عدد المتقدمين لحجز وحدات مشروع أرض مطار إمبابة حتى الآن بلغ نحو 2000 متقدم، ومتوقع أن يصل عدد المتقدمين لحجز الوحدات بحلول الخميس المقبل، آخر أيام التقديم إلى 2500 مواطن.

خطوات حجز الوحدات

يدخل الراغب في الحجز على الموقع الإلكترونى (www.hdb-reservation.com)، الخاص ببنك التعمير والإسكان دون كلمة مرور بدءا من الغدٍ، ويستعرض كراسة الشروط أو يطبعها، لمعرفة جميع التفاصيل (المساحات – الأسعار – أرقام العمارات)، مع إمكانية استعراض خطوات الحجز (فيديو / مكتوبة)، وينشئ المتقدم للحجز حسابا جديدا، وذلك بالضغط على (تسجيل مستخدم جديد) عن طريق الرقم القومي ورقم التليفون المحمول.

كان المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، أوضح أنّه يتم إرسال رسالة (sms) بكلمة المرور، تُستخدم لتسجيل البيانات الأساسية ثم تسجيل البيانات الأساسية (اسم العميل / العنوان / الرقم القومي للعميل / الإيميل / التليفون / اسم الزوجة ورقمها القومي)، ويتم تحميل صور بطاقات الرقم القومي (الزوج والزوجة (وجه وظهر في ورقة واحدة، ثم الدخول على الموقع مرة أخرى من خلال الضغط على (دخول مستخدم حالي)، وتسجيل الرقم القومي وكلمة المرور، ويتم الضغط على مفتاح (أرغب في التقدم) ثم (استخراج رقم اﻻستمارة)، وستظهر شاشة لمراجعة البيانات الأساسية وتعديلها حسب الحاجة، وبعد الانتهاء من مراجعة البيانات يضغط العميل بالضغط على (تأكيد) ليظهر رقم الاستمارة على الشاشة، وهو الرقم الذي سيتم استخدامه كرقم حساب لتحويل جميع المبالغ المالية، كما يمكن طباعة اﻻستمارة بعد ذلك.

أسلوب السداد

يحول العميل مبلغا وقدره 50 ألف جنيه مصري مقدم الحجز، و500 جنيه مصروفات تسجيل ـ دفعة واحدة وغير مجزأة ـ على أن يتحمل العميل العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكي إلى رقم الحساب (رقم الاستمارة الذي تم الحصول عليه بالخطوة السابقة) ببنك التعمير والإسكان فرع الدقي، بإحدى الطرق التالية (التحويل من حساب العميل فى جميع البنوك داخل مصر عن طريق ACH، أو سويفت كود (HDBKEGCAXXX)، أو التحويل من أي فرع من فروع بنك التعمير والإسكان فى حالة وجود حساب للعميل بالبنك (تحويل داخلي)، على أن يتضمن التحويل البيانات التالية "اسم المتقدم للحجز رباعي، ورقم بطاقة الرقم القومي (14 رقما) سارية، وسيتم إرسال رسالة (SMS)، تفيد بوصول مبلغ جدية الحجز خلال 24 ساعة من تحويل مبلغ جدية الحجز.

وتتمثل الخطوة الثالثة (الحجز)، في الدخول على الموقع مرة أخرى بالرقم القومي وكلمة المرور، وتظهر شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها، ثم تظهر شاشة تمثل بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها مرتبة على النحو التالي (المحافظة – المدينة – المنطقة – نوع الوحدة – رقم العمارة – رقم الوحدة)، ثم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة، مؤكداً أن التخصيص بأسبقية الحجز الإلكتروني (online).

نظام سداد باقي قيمة الوحدة

حال حجز الوحدة، يُستكمل سداد 25% إضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ الحجز الإلكتروني، وبنفس أسلوب سداد مقدم الحجز.

ويتم سداد الـ(75%) دفعات ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات دون فوائد، ويمكن سداد باقي القيمة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 5 أو 7 سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين فيما يزيد عن الـ3 سنوات تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح، إضافة الى (2% + 0.5% مصاريف تحصيل)، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل الاستلام.

شروط الحجز والاشتراطات العامة

ويشترط في المتقدم للحجز، أن يكون شخصا طبيعيا مصري الجنسية، وأن يكون له أهلية التصرف أو التعاقد ويجوز التقدم للحجز لشخص بصفته وليا طبيعيا على قاصر أو وصيا عليه بقرار وصاية.

ألا يكون سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، وحال مخالفة ذلك يتم إلغاء الحجز/ التخصيص، وتعتبر أحكام القانون رقم (59) لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة واللائحة العقارية للهيئة وتعديلاتها، مكملة ومتممة للاشتراطات الواردة بكراسة الشروط، فيما لم يرد به نصٌ فيها.

يعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزء لا يتجزأ من عقد البيع ومكملين لأحكامه، والوحدات السكنية المطروحة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص للوحدة، وفى حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن من فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو إستصدار حكم قضائي، واتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

جرى تحديد أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكني فقط، ويقر المتقدم للحجز بأنّه اطلع على الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات، ووافق عليها، وأنّ تقدمه للحجز بعد سداد مقدم الحجز هو بمثابة الموافقة النهائية على هذه الشروط، إلى جانب أنّه ما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك الشروط يخضع للقواعد المعمول بها بالهيئة، وكذا القوانين ذات الصلة واللائحة العقارية وتعديلاتها المعمول بها بالهيئة والأجهزة، والقرارات والقواعد المتبعة في هذا الشأن.