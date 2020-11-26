خطوات سحب مياه الأمطار المتجمعة أسفل المنازل

تتعرض محافظات مصر خلال تلك الأيام لموجة من تقلبات الطقس، وشهدت العديد من المناطق سقوط أمطار غزيرة، ما أدى لتجمع مياه الأمطار في الشوارع، ما يعرض المنازل إلى خطر السقوط أو الانهيار، إثر تجمع المياه أسفلها.

ويحرص الكثيرون على سحب تجمعات مياه الأمطار المتجمعة أسفل المنازل لتفادي الأخطار المترتبة على ذلك، وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات وإجراءات تصريف مياه الأمطار المتجمعة أسفل العقارات، وفق شركة مياه الشرب والصرف الصحي، كالتالي:

إجراءات تصريف المياه المتجمعة أسفل العقارات

- يقدم صاحب العقار طلبا لنزح المياه المتجمعة أسفل منزله للشركة التابع لها.

- سداد الرسوم المطلوبة لمعاينة العقار، ويتم تحديدها وفق الشركة.

- ترسل الشركة مندوبها لمعاينة العقار وتحديد كمية المياه المتجمعة.

- إعداد المقايسة وإدراجها بمركز خدمة العملاء للسداد.

- يتجه مندوبي شركة المياه إلى العقار المقصود لتنفيذ الطلب المقدم لسحب المياه المتجمعة أسفل المنزل.

المستندات المطلوبة للتخلص مياه الأمطار المتجمعة أسفل المنازل

- طلب تصريف المياه المتجمعة أسفل العقارات للشركة التابع لها المواطن وفق محل سكنه.

- بطاقة الرقم القومي الخاصة بصاحب الطلب.

- يترك المنتفع رقم الهاتف المحمول والخط الأرضي الخاص به.

- تقديم صورة من ترخيص البناء.

تسحب الشركة المياه المتجمعة أسفل المنزل خلال فترة زمنية محدده بداية من تقديم طلب الخدمة وحتى تنفيذها، وعند تقدم المنتفع الطلب يتم سداد رسوم المعاينة خلال يوم فقط، وإجراء المعاينة وتحديد مستحقات الشركة خلال 4 أيام، ويتم إصدار إقرار وتنفيذ المقايسة خلال 5 أيام، ثم إجراء الطلب المقدم.

وأوضح الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ مصر تعيش حاليا حالة من التقلبات الجوية التي يتسم بها فصل الخريف، مشيرا إلى أنّ درجات الحرارة بدأت في الانخفاض خلال فترة النهار مثلما كانت منخفضة في فترات الليل، وتتعرض محافظة القاهرة لسقوط أمطار متوسطة وتكون متقطعة، بينما تتعرض محافظات الإسكندرية ومطروح وبعض المدن الساحلية لسقوط أمطار غزيرة على فترات متواصلة.