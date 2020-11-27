تكليفات الرئيس لمبادرة "اتكلم مصري".. منها التعريف بالمناسبات الوطنية

تعتبر مبادرة اتكلم مصري التي اطلقتها وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، أحد المبادرات القومية والتي تستهدف ربط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم وتعليم اللغة العربية، وكذا الحفاظ على الهوية وتعريف أبنائنا بالخارج التراث والعادات والتقاليد والقيم المصرية.

وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزارة الهجرة بالعمل على البث المباشر للأحداث المصرية الهامة، ومنها:

* الأحداث السياسية

* الأحداث الرياضية

* الفعاليات الثقافية

* الأعمال الفنية

* العمل على زيادة الترابط بين الأبناء المصريين في مختلف الدول والقدرة على بث المعلومات الصحيحة الخاصة بالشأن المصري

* التذكير والتعريف بالمناسبات الوطنية والدينية وتوقيتاتها.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن رعاية الرئيس للمبادرة يحقق نقلة نوعية ويعطيها ثقلا كبيرا، كما أنها تأكيد لدعم الرئيس لجهود الوزارة في الحفاظ على الهوية العربية والروح المصرية لأبنائنا من المصريين بالخارج.

وأعلنت السفيرة نبيلة مكرم أنه سيتم تطوير المحتوى وفقا للتكليفات الرئاسية، وبما يتناسب مع الفئة العمرية المستهدفة في شكله ومضمونه بالاعتماد على نشر الكلمات العربية الشائعة، وتعليم أحرف اللغة العربية وكذلك عمليات الدمج بين هذه الأحرف كي نصل إلى مرحلة تكوين الكلمة، من خلال أنشطة تفاعلية للأطفال.

وأكدت وزيرة الهجرة أن المبادرة -وعن طريق أساليب متعددة منها وسائل التواصل الاجتماعي- ستتيح الفرصة للشباب والأطفال بالخارج لاكتشاف وطنهم الأم مصر والتحديات التي تواجهها، لأن أبناء الجيلين الثاني والثالث هم سفراؤنا في الخارج ويجب أن يكونوا على دراية كاملة بما يحدث في وطنهم الأم، بعيدًا عن المعلومات المغلوطة المتداولة في الإعلام الخارجي.

وتهدف مبادرة "اتكلم مصري" للأطفال المصريين المقيمين في الخارجن لترسيخ الهوية الوطنية المصرية لدى أبناء المصريين المقيمين بالخارج، والتي دخلت حيز التنفيذ رسميا في أكتوبر الماضي.